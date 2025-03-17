Президенти України та Фінляндії зустрілися зі студентами фінських університетів

Президент України Володимир Зеленський і Президент Фінляндії Александр Стубб зустрілися зі студентами та викладачами Гельсінського університету та Університету Тампере.

Глава Української держави подякував Фінляндії та всьому фінському народові за підтримку України.

«Ми їдемо й бачимо наші прапори на ваших вулицях. І це відповідь на все. Це відповідь Росії, що не Україна наодинці, а Росія наодинці. Вона – агресор, вона сьогодні одна», – зазначив Володимир Зеленський.

Одна з основних тем зустрічі – зусилля України та Європи для досягнення справедливого миру.

Президент України наголосив, що Європа має демонструвати єдність у побудові архітектури безпеки, яка здатна протистояти агресивній політиці Росії.

«Побудувати таку об’єднану інфраструктуру захисту, об’єднану армію, дуже технологічну, – це і є крок уперед і крок до захисту нашого європейського способу життя», – зазначив він.

Президент Фінляндії акцентував, що США та Європа мають посилювати санкції, використовувати заморожені російські активи та продовжувати оборонну підтримку України, щоб Росія зрозуміла, що вона не може відтермінувати припинення вогню.

Крім того, на зустрічі говорили про участь Фінляндії у відбудові України. Глава Української держави наголосив, що країни-партнери та бізнеси, які підтримують нашу країну під час війни, мають допомогти у відновленні після її закінчення.

Окремо Президент і перша леді зустрілися з українськими студентами, які навчаються в Гельсінському університеті та Університеті Тампере, і фінськими студентами, які вивчають українську мову та історію в цих закладах.

«Дякую вам за важливу роботу – підтримку України, українців, нашої мови та історії. Дуже дякую вам за все», – зазначив Володимир Зеленський.

