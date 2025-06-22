Президенти України та Франції обговорили подальшу дипломатичну роботу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб скоординувати наступні спільні кроки та обговорити дипломатичну роботу задля тиску на Росію та збільшення підтримки України.

Глава Української держави поінформував про ситуацію на полі бою та наслідки російських атак проти цивільних. Критичною потребою України є зміцнення протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський зазначив, що літаки «Міраж» суттєво посилили спроможності української ударної авіації, особливо у знищенні ворожих БпЛА та крилатих ракет. Лідери обговорили можливість збільшення кількості «Міражів» та виробництво дронів-перехоплювачів для протидії масованим російським обстрілам цивільної інфраструктури іранськими дронами.

Президенти України та Франції також обговорили розширення співпраці між оборонними підприємствами країн.

Детальна увага – розвитку коаліції охочих і подальшій дипломатичній роботі заради досягнення справедливого й тривалого миру. Лідери приділили увагу посиленню тиску на РФ та запровадженню жорсткіших санкцій: зниженню граничної ціни на російську нафту та впровадженню санкцій проти російського СПГ.

Крім того, Володимир Зеленський і Емманюель Макрон скоординували кроки в межах саміту НАТО в Гаазі та обговорили ситуацію на Близькому Сході.