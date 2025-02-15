Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки

15 лютого 2025 року - 14:50

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президенти України та Франції обговорили результати зустрічі європейських лідерів у Парижі 

18 лютого 2025 року - 00:17

Олена Зеленська відвідала провідні реабілітаційні центри Абу-Дабі

17 лютого 2025 року - 20:49

У переговорному процесі щодо наближення справедливого миру має взяти участь спеціальний представник Європи – Президент

17 лютого 2025 року - 15:22

Фундація Олени Зеленської та уряд ОАЕ уклали меморандум про подальшу співпрацю

17 лютого 2025 року - 14:47

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента та першої леді України до Об’єднаних Арабських Еміратів
Офіційний візит Президента та першої леді України до Об’єднаних Арабських Еміратів

17 лютого 2025 року - 12:42

Перейти до всіх галерей

Президенти України та Франції обговорили результати зустрічі європейських лідерів у Парижі 

18 лютого 2025 року - 00:17

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. 

Президент Франції розповів про зустріч з європейськими лідерами, яка відбулася 17 лютого в Парижі. На ній ішлося про глобальну ситуацію, зокрема в Європі, а також про гарантії безпеки для України. 

Є спільне бачення того, що мають бути надійні та сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення, наприклад крихке припинення вогню, стане лише черговим обманом з боку Росії та передумовою нової російської війни проти України чи інших країн Європи.

Емманюель Макрон також поінформував про розмови з іншими лідерами. 

Президенти України та Франції домовилися бути в постійному контакті й координувати зусилля для наближення надійного й тривалого миру. Цього можна досягти лише завдяки сильним гарантіям безпеки. 

Володимир Зеленський подякував за всі зусилля, яких докладає Франція та особисто Емманюель Макрон у цьому питанні.
 

Версія для друку