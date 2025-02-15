Президенти України та Франції обговорили результати зустрічі європейських лідерів у Парижі 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Президент Франції розповів про зустріч з європейськими лідерами, яка відбулася 17 лютого в Парижі. На ній ішлося про глобальну ситуацію, зокрема в Європі, а також про гарантії безпеки для України.

Є спільне бачення того, що мають бути надійні та сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення, наприклад крихке припинення вогню, стане лише черговим обманом з боку Росії та передумовою нової російської війни проти України чи інших країн Європи.

Емманюель Макрон також поінформував про розмови з іншими лідерами.

Президенти України та Франції домовилися бути в постійному контакті й координувати зусилля для наближення надійного й тривалого миру. Цього можна досягти лише завдяки сильним гарантіям безпеки.

Володимир Зеленський подякував за всі зусилля, яких докладає Франція та особисто Емманюель Макрон у цьому питанні.

