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Президенти України та Франції обговорили співпрацю у розслідуванні збитого літака МАУ в Ірані

11 січня 2020 року - 14:20

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Володимир Зеленський подякував французькому колезі за співчуття у зв’язку з катастрофою літака в Ірані.

«Підтримка вашої держави дуже важлива для нас у цей трагічний час. Вдячний за готовність Франції допомогти нам у проведенні розслідування», – зазначив Володимир Зеленський.

Сторони відзначили, що таке швидке встановлення істини стало результатом чіткої роботи української експертної групи в Ірані та консолідованої підтримки з боку міжнародних партнерів.

Глави держав домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки «чорних скриньок» збитого літака.

Еммануель Макрон пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у цьому злочині.

Він повідомив, що Франція вже розпочала формальну процедуру започаткування відповідного міжнародного розслідування в ІКАО (Міжнародній організації цивільної авіації).

Лідери двох країн також обговорили подальші кроки на виконання домовленостей, досягнутих у рамках саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі. Володимир Зеленський поінформував Президента Франції про актуальну безпекову ситуацію на Донбасі. Глави держав домовилися продовжити двосторонній діалог.

Крім того, сторони домовилися про тристоронній дзвінок у форматі Україна – Франція – Німеччина найближчим часом.

Еммануель Макрон погодився відвідати Київ на запрошення Володимира Зеленського.

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