Президенти України та Франції скоординували позиції перед початком презентації Антибалістичної програми та засідання Коаліції охочих

У Парижі Президент України Володимир Зеленський та Президент Франції Емманюель Макрон провели зустріч перед початком презентації Антибалістичної програми та засідання Коаліції охочих.

Лідери скоординували позиції, обговорили ключові пріоритети перед засіданнями, а також двосторонню співпрацю.

Президенти детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак.

Володимир Зеленський зазначив, що важливо посилювати Україну, зміцнювати українську ППО та прискорювати європейську антибалістику. За словами Президента України, у Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти.

«Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям Президента Макрона. Сьогодні я подякував Емманюелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана Президента, справжнього друга України, орденом Свободи», – наголосив Глава держави.