Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Готую зміни на дипломатичних напрямах; потрібна нова якість роботи з партнерами для виконання домовленостей про постачання зброї – звернення Президента
Готую зміни на дипломатичних напрямах; потрібна нова якість роботи з партнерами для виконання домовленостей про постачання зброї – звернення Президента

11 липня 2026 року - 20:38

Переглянути всі відео
ностанні новини

Спільна декларація про створення Інтегрованої Антибалістичної коаліції

13 липня 2026 року - 19:00

Президенти України та Франції скоординували позиції перед початком презентації Антибалістичної програми та засідання Коаліції охочих

13 липня 2026 року - 18:23

Готую зміни на дипломатичних напрямах; потрібна нова якість роботи з партнерами для виконання домовленостей про постачання зброї – звернення Президента

11 липня 2026 року - 20:35

Президент обговорив із почесним головою Комітету закордонних справ Палати представників результати саміту НАТО та співпрацю зі США

10 липня 2026 року - 21:21

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України та першої леді до Франції
Робочий візит Президента України та першої леді до Франції

13 липня 2026 року - 18:20

Перейти до всіх галерей

Президенти України та Франції скоординували позиції перед початком презентації Антибалістичної програми та засідання Коаліції охочих

13 липня 2026 року - 18:23

Президенти України та Франції скоординували позиції перед початком презентації Антибалістичної програми та засідання Коаліції охочих

У Парижі Президент України Володимир Зеленський та Президент Франції Емманюель Макрон провели зустріч перед початком презентації Антибалістичної програми та засідання Коаліції охочих.

Лідери скоординували позиції, обговорили ключові пріоритети перед засіданнями, а також двосторонню співпрацю.

Президенти детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак.

Володимир Зеленський зазначив, що важливо посилювати Україну, зміцнювати українську ППО та прискорювати європейську антибалістику. За словами Президента України, у Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти.

«Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям Президента Макрона. Сьогодні я подякував Емманюелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана Президента, справжнього друга України, орденом Свободи», – наголосив Глава держави.

ф

Робочий візит Президента України та першої леді до Франції

13 липня 2026 року - 18:20
Версія для друку