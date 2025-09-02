Президенти України та Франції узгодили ключові позиції перед засіданням коаліції охочих, яке відбудеться завтра в Парижі

У Парижі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Франції Емманюеля Макрона тет-а-тет, а також у складі делегацій.

Перед початком переговорів Глава Української держави наголосив: ніколи не було жодних сумнівів, що Франція стоїть на боці України. Володимир Зеленський подякував усьому французькому народові та особисто Емманюелю Макрону за таку сильну підтримку нашої країни й лідерство Франції в багатьох ініціативах і коаліціях.

«Сьогодні ми перебуваємо в такому моменті, коли Франція, як і інші країни, справді хоче максимально наблизити мир. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити війну. Але я впевнений, що наш союз – союз передусім Європи, яка з початку війни з нами, – і союз Європи з Америкою нам допоможуть збільшити тиск на Росію», – сказав Володимир Зеленський.

Президент Франції зауважив, що це вже восьмий візит Президента України до його країни, та запевнив у продовженні підтримки.

Під час зустрічі обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки, яку після переговорів Володимира Зеленського та інших європейських лідерів із Президентом США у Вашингтоні провели головнокомандувачі армій, керівники генеральних штабів і міністри оборони країн, що входять до коаліції охочих.

«Ми, європейці, готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде встановлено мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Ми дуже інтенсивно працювали протягом останніх тижнів, і можу сказати, що Європа готова», – наголосив Емманюель Макрон.

Лідери України та Франції скоординували позиції перед засіданням коаліції охочих, яке відбудеться завтра. Частина партнерів візьме участь у ньому з Парижа, частина долучиться онлайн.

«Я дуже вірю в коаліцію охочих під головуванням твоїм та Кіра Стармера, результатом якої – я не знаю, у який це день відбудеться, але це точно відбудеться – будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо. Сильна українська армія, гарантії безпеки для людей, гарантії безпеки для сімей. Я не просто в це вірю – ми всі над цим працюємо», – додав Президент України.

Також говорили про оборонну підтримку України, зокрема про забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти Росії та пошук можливості для використання заморожених російських активів на користь нашої держави.

Окрема увага – переговорному процесу щодо членства України у Євросоюзі та важливості спільного й одночасного руху України та Молдови. Емманюель Макрон наголосив, що наша країна може розраховувати на підтримку Франції в цьому питанні.