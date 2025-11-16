Президенти України та Греції обговорили реалізацію домовленостей щодо української енергетичної безпеки

Президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Греції із зустрічі з Президентом країни Константіносом Тасуласом, щоб обговорити енергетичну підтримку України та реалізацію спільних проєктів.

Глава держави подякував Греції та всьому грецькому народові за непохитну підтримку України впродовж усього часу повномасштабного російського вторгнення.

«І ми вдячні Греції за те, що повністю, з першого дня, коли ми боролися за кандидатство у Європейському Союзі й продовжуємо битися за відкриття кластерів, на цьому шляху до майбутнього членства у Європейському Союзі завжди Греція була на боці України, завжди нас підтримувала», — сказав Президент.

Константінос Тасулас висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та запевнив у незмінності цієї позиції.

«Наша позиція є наслідком того, що наша країна непохитно підтримує та поважає Статут ООН і міжнародне право, яке було порушене російським вторгненням в Україну», — наголосив Президент Греції.

Під час зустрічі в розширеному форматі сторони детально обговорили енергетичну співпрацю – домовленість між Україною та Грецією щодо газу, яка допоможе нашій країні пройти зиму.

«Сьогодні великий виклик для України, для українського народу – ця зима, зима під російськими дронами, ракетами, під ударами щоденними. І тут не вистачає тільки політичної підтримки. Тут є ще підтримка предметна. І я дуже радий, що впродовж цих місяців ми працювали над двосторонніми домовленостями щодо енергетичної підтримки України», — зазначив Володимир Зеленський.

Також Греція готова розвивати партнерство у взаємовигідних проєктах і в безпековій сфері. Ішлося про використання дронів не лише у військових, а й у мирних цілях.

Крім того, говорили про дипломатичну роботу, необхідність посилення санкцій проти Росії, щоб змусити росіян сісти за стіл переговорів, та використання заморожених російських активів. Україна розраховує, що рішення про спрямування цих коштів на її захист буде ухвалене Європейським Союзом уже цього року.

Окрему увагу приділили участі грецького бізнесу у відбудові України та спільним зусиллям для повернення українських дітей, яких викрала Росія.