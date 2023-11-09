Президенти України та Індонезії обговорили реалізацію Формули миру та продовольчий експорт

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Індонезії Джоко Відодо.

Співрозмовники обговорили прогрес в імплементації Української формули миру, яку Володимир Зеленський представив на саміті G20 в Індонезії рік тому.

Глава Української держави розповів про три успішні зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру та про підготовку Глобального саміту миру. Президент України запросив Індонезію приєднатися до цієї роботи.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що попри спроби Росії перешкоджати цивільному судноплавству в Чорному морі Україна залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки. Зокрема, Глава держави поінформував про альтернативні «зернові коридори» й запевнив, що Україна готова відновити постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію.

Президент України запросив Президента Індонезії приєднатися до глобальної гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine та взяти участь у відповідному саміті в листопаді.

Крім того, лідери обговорили ситуацію на Близькому Cході. Україна виступає за захист мирного населення, безперешкодну роботу гуманітарних коридорів і загальну деескалацію. За словами Володимира Зеленського, Україна віддана врегулюванню ситуації за принципом «двох держав».