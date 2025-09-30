Президенти України та Кіпру обговорили оборонну співпрацю й реалізацію спільних інфраструктурних проєктів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом.

Глава держави подякував за військову та гуманітарну підтримку України під час повномасштабної російської агресії і відзначив участь Кіпру в коаліції охочих. Лідери обмінялися думками щодо зусиль, необхідних для досягнення миру, та скоординували позиції для подальшої дипломатичної роботи.

Сторони детально обговорили пріоритети на час головування Кіпру в Раді Євросоюзу в першій половині 2026 року. Президент України наголосив, що за цей період важливо досягти суттєвого прогресу в розширенні Європейського Союзу.

Серед інших важливих тем – співпраця у сфері оборони. Є перспективи у виготовленні дронів, які важливо реалізувати.

Також лідери говорили про спільні інфраструктурні проєкти, які можуть посилити весь Євросоюз.

Володимир Зеленський запросив Президента Кіпру відвідати Україну з візитом.