Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента
Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента

30 вересня 2025 року - 21:33

ностанні новини

Президенти України та Кіпру обговорили оборонну співпрацю й реалізацію спільних інфраструктурних проєктів

2 жовтня 2025 року - 20:26

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Португалії оборонну підтримку України

2 жовтня 2025 року - 19:46

Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністеркою Данії спілкування з журналістами

2 жовтня 2025 року - 19:34

Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО протидію російським провокаціям і наповнення ініціативи PURL новими внесками

2 жовтня 2025 року - 18:47

фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти
Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20

Президенти України та Кіпру обговорили оборонну співпрацю й реалізацію спільних інфраструктурних проєктів

2 жовтня 2025 року - 20:26

2 жовтня 2025 року - 20:26

Президенти України та Кіпру обговорили оборонну співпрацю й реалізацію спільних інфраструктурних проєктів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом.

Глава держави подякував за військову та гуманітарну підтримку України під час повномасштабної російської агресії і відзначив участь Кіпру в коаліції охочих. Лідери обмінялися думками щодо зусиль, необхідних для досягнення миру, та скоординували позиції для подальшої дипломатичної роботи.

Сторони детально обговорили пріоритети на час головування Кіпру в Раді Євросоюзу в першій половині 2026 року. Президент України наголосив, що за цей період важливо досягти суттєвого прогресу в розширенні Європейського Союзу.

Серед інших важливих тем – співпраця у сфері оборони. Є перспективи у виготовленні дронів, які важливо реалізувати.

Також лідери говорили про спільні інфраструктурні проєкти, які можуть посилити весь Євросоюз.

Володимир Зеленський запросив Президента Кіпру відвідати Україну з візитом.

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20
Участь Президента України в сьомому саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені, 2 жовтня 2025 року.
