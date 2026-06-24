Президенти України та Латвії обговорили співпрацю в межах Drone Deal та євроатлантичну інтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Лідери обговорили співпрацю в межах Drone Deal. Едгарс Рінкевичс відзначив роботу української команди фахівців у Латвії. Володимир Зеленський наголосив, що Україна цінує це й завжди готова допомагати нашим друзям експертизою в захисті та перевіреним війною обладнанням.

Глава держави подякував Латвії за нещодавнє рішення про підтримку програми PURL – новий внесок на 7 мільйонів євро. Загальна підтримка PURL з боку Латвії становить уже 24 мільйони євро.

«Це дуже важливо для нас: кожен внесок означає більше врятованих життів від російських атак. Розраховуємо також на співпрацю та реалізацію спільних проєктів у межах SAFE», – сказав Володимир Зеленський.

Едгарс Рінкевичс привітав Україну з відкриттям першого переговорного кластера.

«Позиція Латвії чітка й принципова: відкриття решти кластерів має бути максимально швидким, і ми сподіваємося, що й інші партнери будуть так само принциповими», – зазначив Президент України.

Лідери також скоординували позиції в контексті саміту НАТО та інших контактів на рівні партнерів.