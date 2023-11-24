Президенти України та Латвії під час зустрічі в Києві обговорили стале постачання та виробництво снарядів, зброї для Сил оборони 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом, який перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави подякував Президенту Латвії за відвідання села Ягідного на Чернігівщині, де російські окупанти майже місяць утримували в нелюдських умовах полонених українців.

«Це лише один із небагатьох прикладів російського терору проти українців, але цей приклад настільки красномовний у своїй жорстокості, що з нього одного абсолютно зрозуміло, чим стала сьогоднішня Росія. Ми повинні перемогти тут, в Україні, інакше це зло агресії може прийти в міста й села інших народів, передусім сусідів Росії», – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Едгарсом Рінкевичсом у Києві.

Президент України висловив переконання, що наша держава спільно з партнерами має достатньо сил, щоб зупинити антиєвропейську російську агресію. Він зауважив, що Латвія допомагає Україні з перших годин повномасштабного вторгнення РФ.

Глава держави поінформував латвійського лідера про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України.

«Ми вдячні за всю надану нашій державі латвійську підтримку. Зокрема, за нещодавнє рішення про черговий пакет, що містить і снаряди, і міномети, і інші військові засоби. Ми обговорили, як зробити сталим постачання та виробництво необхідних снарядів, зброї для нашої оборони. Також я звернувся до пана Президента щодо можливості підтримати Україну броньованою технікою для евакуації наших поранених воїнів із поля бою», – сказав Володимир Зеленський.

Президенти обговорили можливості посилення української протиповітряної оборони, зокрема на фронті та в прибережній частині Чорного моря.

Глава держави подякував Латвії за підтримку санкційної політики щодо Росії.

Він також висловив подяку всім партнерам України, які шукають коректні юридичні рішення для того, щоб активи агресора були спрямовані постраждалим від російської агресії. Президент наголосив, що кошти агресора мають працювати для відновлення України після бойових дій, і наша країна буде вдячна Латвії за відповідну підтримку.

Володимир Зеленський відзначив важливість співпраці між Україною та Латвією в енергетичній сфері, у напрямку відбудови, зокрема у відновленні медичних установ, шкіл, а також у будівництві бомбосховищ для освітньої інфраструктури.

Крім того, лідери обговорили відносини двох держав на рівні інституцій Євросоюзу.

«Латвія принципово підтримує повноправний вступ України у Європейський Союз. Я поінформував про виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, що було передумовою для початку переговорів», – сказав Президент.

Глава держави подякував Латвії та особисто Едгарсу Рінкевичсу за готовність зберегти енергійний підхід до співпраці Євросоюзу з Україною.

Під час зустрічі президенти також обговорили зусилля щодо реалізації пунктів Формули миру.

Зі свого боку Едгарс Рінкевичс висловив повну підтримку Формули миру Президента Володимира Зеленського і назвав її єдиним шляхом завершення війни в Україні.

Він також зазначив, що Латвія долучається до роботи з повернення до України незаконно депортованих Росією дітей.

Крім того, Латвійська Республіка готова до подальшої співпраці в напрямі притягнення РФ до відповідальності та створення відповідного трибуналу.

Президент Латвії наголосив, що політична, економічна й військова підтримка України з боку його держави залишиться непохитною.

«Ми обговорили продовження військової підтримки України. Цього року Латвія підготувала 3 тисячі військовослужбовців для ЗСУ. І будемо це робити наступного року. Ми також завершуємо підготовку наступного пакета військової допомоги, який буде відправлено в Україну», – повідомив Едгарс Рінкевичс.

Він також відзначив прогрес України в реформуванні й виконанні критеріїв щодо членства у Європейському Союзі.

«Вважаємо, що Євросоюз має відповідним чином відреагувати, розпочавши переговорний процес», – сказав Президент Латвії.

Едгарс Рінкевичс наголосив на важливості забезпечення експорту зернових з українських портів, зокрема до країн Глобального Півдня, про що йтиметься на другому саміті ініціативи Grain from Ukraine, який відбудеться незабаром.