Президенти України та Литви обговорили необхідність збільшення тиску на Росію за затягування війни 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Глава Української держави подякував за запрошення взяти участь у саміті «Бухарестської девʼятки» та нордичних країн у Вільнюсі й усі важливі рішення на підтримку України.

Володимир Зеленський поінформував про другий раунд переговорів із російською стороною в Стамбулі.

Окрема увага – необхідності посилення санкцій проти Росії у відповідь на затягування війни. За словами Президента України, це має бути скоординований крок США, Європи та інших країн.

Лідери детально обговорили актуальні потреби Сил безпеки та оборони України. Володимир Зеленський наголосив, що на тлі збільшення кількості дронів і ракет, які Росія застосовує проти українців, важливо продовжувати зміцнення українського повітряного щита.

Особливу увагу приділили інвестиціям у виробництво зброї в Україні. Українські ракети та дрони вже неодноразово довели свою ефективність, тому важливо не лише продовжувати, а й збільшувати фінансування внутрішнього виробництва.

Президенти також обговорили перемовний процес щодо членства України в ЄС. Литва підтримує українську євроінтеграцію та готова докласти зусиль для якнайшвидшого відкриття кластерів.

Крім того, ішлося про повоєнну відбудову України.