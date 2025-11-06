Президенти України та Лівану обговорили двосторонню співпрацю та домовилися про подальшу роботу команд

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Лівану генералом Джозефом Ауном.

Глава держави наголосив, що Україна підтримує всі зусилля Лівану та міжнародної спільноти, спрямовані на забезпечення стабільності на Близькому Сході. Досягнення реального миру однаково важливе для наших регіонів. Володимир Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Лівану.

Лідери обговорили тему продовольчої безпеки та двосторонню співпрацю. Для реалізації проєктів Україна готова долучити своїх фахівців із логістики та агротехнологій. Президенти домовилися, що команди України та Лівану працюватимуть, щоб детально обговорити всі потенційні напрями партнерства.