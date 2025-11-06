Президент:

вВідео
Будемо збільшувати фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії, в найбільш гарячих боях – звернення Президента
6 листопада 2025 року - 20:13

ностанні новини

Президент зустрівся з діячами культури напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

7 листопада 2025 року - 20:46

Володимир Зеленський обговорив із Нікушором Даном посилення оборонної співпраці

7 листопада 2025 року - 19:38

Президенти України та Лівану обговорили двосторонню співпрацю та домовилися про подальшу роботу команд

7 листопада 2025 року - 19:27

Україна й НАТО працюють над розширенням ініціативи PURL: її наповнення вже становить понад 2,8 млрд дол.

6 листопада 2025 року - 21:48

Зустріч Президента України з діячами культури
7 листопада 2025 року - 20:52

7 листопада 2025 року - 19:27

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Лівану генералом Джозефом Ауном.

Глава держави наголосив, що Україна підтримує всі зусилля Лівану та міжнародної спільноти, спрямовані на забезпечення стабільності на Близькому Сході. Досягнення реального миру однаково важливе для наших регіонів. Володимир Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Лівану.

Лідери обговорили тему продовольчої безпеки та двосторонню співпрацю. Для реалізації проєктів Україна готова долучити своїх фахівців із логістики та агротехнологій. Президенти домовилися, що команди України та Лівану працюватимуть, щоб детально обговорити всі потенційні напрями партнерства.

