Президенти України та Молдови обговорили координацію зусиль на шляху до ЄС

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду.

Глава держави привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах і наголосив на тому, що важливо координувати зусилля України та Молдови на шляху до членства у Євросоюзі.

Ключові теми обговорення – спільні безпекові виклики, спричинені російською агресією проти України, а також протидія російській дезінформації та її впливу на парламентські вибори в Молдові наступного року.

Володимир Зеленський запросив Маю Санду відвідати Україну.