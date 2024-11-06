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Робочий візит Президента до Угорщини для участі в П’ятому саміті Європейської політичної спільноти
Робочий візит Президента до Угорщини для участі в П’ятому саміті Європейської політичної спільноти

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Президенти України та Молдови обговорили координацію зусиль на шляху до ЄС

7 листопада 2024 року - 20:27

Президенти України та Молдови обговорили координацію зусиль на шляху до ЄС

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду.

Глава держави привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах і наголосив на тому, що важливо координувати зусилля України та Молдови на шляху до членства у Євросоюзі.

Ключові теми обговорення – спільні безпекові виклики, спричинені російською агресією проти України, а також протидія російській дезінформації та її впливу на парламентські вибори в Молдові наступного року.

Володимир Зеленський запросив Маю Санду відвідати Україну.

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Робочий візит Президента до Угорщини для участі в П’ятому саміті Європейської політичної спільноти

7 листопада 2024 року - 13:08
Президент України з лідерами держав-учасниць п’ятого саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, 7 листопада 2024 року.
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