Президенти України та Молдови підписали двосторонні документи

Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Молдова Майя Санду, яка перебуває в Україні з офіційним візитом, підписали спільну заяву щодо важливості розвитку українсько-молдовських двосторонніх відносин.

У документі декларується створення Президентської Ради України та Республіки Молдова. Держави планують відновити повноцінний діалог на найвищому рівні та надати йому динамічного характеру, створити передумови для переходу від прагматичного до стратегічного характеру взаємодії в інтересах обох держав і народів.

Заява закріплює взаємну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та Молдови в межах міжнародно визнаних кордонів, а також фіксує готовність сторін взаємодіяти з метою посилення регіональної безпеки, імплементації відповідних угод про асоціацію з ЄС та реалізації стратегічних цілей, спрямованих на набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

Також глави держав підписали Меморандум щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Республіки Молдова. Метою підписання документа є зміцнення співпраці між Україною та Молдовою у сфері розвитку інфраструктури, створення нових робочих місць та ефективне використання транзитного потенціалу обох держав.

Для досягнення поставлених цілей передбачено створення автомобільного транспортного коридору, який поєднає Київ і Кишинів. У перспективі цей коридор зменшить шлях між двома містами до п’яти-шести годин, ставши найкоротшим шляхом з Центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи.

У межах Меморандуму сторони також декларують наміри здійснити низку конкретних кроків. Зокрема, це міжнародно-правове оформлення будівництва мосту «Ямпіль – Косеуць», координація зусиль з метою підготовки інвестиційного проекту та розробки техніко-економічного обґрунтування розбудови прикордонної інфраструктури й під’їзних шляхів на українсько-молдовському державному кордоні, а також пошук та залучення до реалізації проекту міжнародних фінансових організацій.