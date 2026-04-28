Президенти України та Молдови вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський та Президентка Молдови Мая Санду вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Глави держав установили лампадки до пам'ятника Героям Чорнобиля, що розташований на Чорнобильській АЕС, поблизу енергоблока, де стався вибух у 1986 році.

У церемонії також взяли участь: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, урядовці, дипломати, працівники ЧАЕС і ліквідатори, представники іноземних делегацій – учасники Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки.

Присутні вшанували пам'ять ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС хвилиною мовчання.