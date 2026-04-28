Сенат Іспанії підтвердив підтримку в поверненні українських дітей, яких викрала Росія, та провів перший захід для об’єднання зусиль у цьому напрямі

Українська делегація на чолі з радницею – уповноваженою Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук узяла участь у заході в Сенаті Іспанії, що був присвячений поверненню українських дітей, яких викрала Росія.

Зустріч об’єднала політиків, дипломатів і представників громадськості, щоб збільшити міжнародні зусилля для повернення українських дітей додому. Цей захід ініціював голова Сенату Педро Роллан у продовження домовленостей із Президентом України Володимиром Зеленським, яких вони досягли під час зустрічі в Мадриді в березні.

Педро Роллан наголосив, що повернення українських дітей є одним із пріоритетів Сенату. Раніше, 4 березня 2026 року, іспанський Сенат одностайно ухвалив декларацію про засудження примусового переміщення українських дітей і про зобов’язання сприяти їх поверненню.

У межах заходу відбулася презентація ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Також своїми історіями поділилися молоді українці, яких вдалося повернути додому.