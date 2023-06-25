Президенти України та США обговорили подальшу оборонну співпрацю та посилення спроможностей українського війська 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом.

Співрозмовники обговорили актуальну ситуацію на полі бою, а також поділилися оцінками процесів, які відбуваються в Росії.

«Учорашні події викрили слабкість путінського режиму», – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, світ повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку.

Глава держави подякував колезі за неослабну підтримку України, особливо відзначивши надання передових систем ППО «Петріот». Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшого збільшення спроможностей України щодо захисту власного неба. У цьому контексті він подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку коаліції винищувачів.

Президенти також обговорили подальше розширення оборонної співпраці, зокрема збільшення вогневих спроможностей України на полі бою з акцентом на далекобійних засобах ураження.

«Вдячний за вашу готовність і готовність американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших територій у міжнародно визнаних кордонах», – заявив Володимир Зеленський.

Президенти скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Також лідери обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.