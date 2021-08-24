Президентське подружжя відвідало Маунт-Вернон, де Олена Зеленська презентувала україномовний аудіогід

Під час робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена відвідали Маунт-Вернон – маєток першого Президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Вашингтона. Перша леді повідомила про запуск тут україномовного аудіогіда – 31-го у межах її проекту.

З ініціативи Олени Зеленської українська стала шостою іноземною мовою, яка звучатиме в Маунт-Верноні.

Територія садиби складається з історичних будівель, плантацій та садів. Маєток оточує низка туристичних маршрутів та оглядових майданчиків. Однією з основних будівель є музей та освітній центр, де можна побачити зброю, одяг і предмети побуту першого Президента США. Також на території розташована Національна бібліотека імені Фреда В. Сміта, що займається дослідженням життя Джорджа Вашингтона. Наразі маєток належить Спілці жінок США, яку створила Анна Памела Каннінгем понад 150 років тому задля збереження спадщини маєтку.

«Я рада, що кордони проекту культурної дипломатії України розширюються, міжнародна мережа аудіогідів стає дедалі більшою і нарешті ми репрезентовані й у США. Вперше це відбувається на іншому континенті й у знаковій інституції – маєтку Маунт-Вернон. Сьогодні особливо важливо налагоджувати взаємини між країнами саме через культуру, дипломатію та «м’яку силу», про яку ми зараз так багато чуємо й говоримо», – наголосила Олена Зеленська.

Президент України Володимир Зеленський, який разом з першою леді взяв участь у презентації україномовного аудіогіда, зазначив, що всім серцем і душею підтримує цю ініціативу.

«Я знаю, як відгукуються про це українці, як їм подобається, коли у Європі, в інших частинах світу з'являються україномовні аудіогіди. І ось маємо перший аудіогід у Сполучених Штатах Америки», – наголосив Глава держави.

Також Олена Зеленська розповіла про зв’язок першого Президента США із сучасною Україною, Посольство якої нині розташоване в будинку Фореста-Марбері. Саме там у 1791 році Джордж Вашингтон підписав угоду про передачу американському уряду земель для заснування столиці країни – міста Вашингтона.

Мережа україномовних аудіогідів – частина проекту культурної дипломатії, який реалізує перша леді України. Головною його метою є поширення української мови та посилення іміджу країни на міжнародній арені. Сьогодні україномовні аудіогіди працюють у Лондонському Тауері, Версалі, галереї Альбертіна, палаці Долмабахче, Музеї Ваза та інших провідних інституціях світу.