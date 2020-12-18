Президентське подружжя відвідало святкове містечко «Миколай приймає друзів»

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали святкове містечко для дітей і дорослих «Миколай приймає друзів», яке працюватиме поблизу Офісу Глави держави під час новорічних свят.

Гостей, що зібралися на площі біля Офісу Президента, привітали з прийдешніми святами артисти, виконавши «Щедрик». Святий Миколай запалив на ялинці святкові вогні.

Володимир Зеленський нагадав, що площа на вулиці Банковій вже другий рік поспіль дарує українцям свято, і зазначив, що робота святкового майданчика біля Офісу Президента вже стає приємною традицією.

«Новорічні свята – це можливість провести більше часу в сімейному колі. Сподіваюся, що святкове містечко на Банковій стане однією з улюблених локацій киян та гостей міста для прогулянки з родиною», – сказав Володимир Зеленський під час відкриття майданчика.

Перша леді поділилася історією створення іграшок, якими прикрашено центральну ялинку площі.

«Цьогорічна ялинка незвичайна. Вона прикрашена іграшками, ескізи для яких намалювали діти з особливими освітніми потребами», – розповіла Олена Зеленська.

За словами дружини Президента, приблизно місяць тому її команда звернулася до організацій, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, і запропонувала долучитися до створення ялинкових прикрас.

«За задумом нам були необхідні малюнки дітей, які можна було б перенести на кульки. Я дуже вдячна, що відгукнулися майже 50 організацій, які надіслали нам близько 600 малюнків дітей! Сто з них ми нанесли на іграшки та прикрасили ними ялинку», – повідомила перша леді України.

Діти, які надіслали свої малюнки, отримали святкові подарункові набори від Святого Миколая.

Президентське подружжя побажало українцям веселих новорічних свят та прогулялося територією святкового містечка. Зокрема, Володимир та Олена Зеленські оглянули резиденцію Святого Миколая, придбали кілька новорічних сувенірів та скуштували запашний глінтвейн.

Майданчик «Миколай приймає друзів» працюватиме весь період новорічних свят з 10:00 до 21:00 без вихідних. На його території розташована ковзанка, карусель, резиденція Святого Миколая, святкові фотозони та новорічний ярмарок.

Скористатися ковзанкою зможуть безкоштовно всі охочі. Ковзани можна буде принести з собою або взяти напрокат безоплатно на місці катання. У резиденції Святого Миколая дітлахи зможуть написати та відправити листа доброму чарівнику.

Працюючи над створенням святкової локації, організатори врахували минулорічний досвід і намагалися зробити її ще кращою, щоб кожен відвідувач зміг відчути тут атмосферу Нового року та Різдва.

Майданчик працюватиме з дотриманням усіх необхідних в умовах карантину заходів: обов’язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами. Кількість відвідувачів регулюватиметься при вході.

Новорічні атракціони та декорації встановлені меценатами та доброчинцями без використання бюджетних коштів, адже Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав бізнес бути соціально відповідальним, зокрема втілювати та підтримувати проекти для дітей.