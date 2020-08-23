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Президентське подружжя вшанувало пам’ять воїнів, які загинули під час захисту незалежності України

24 серпня 2020 року - 10:09

Президентське подружжя вшанувало пам’ять воїнів, які загинули під час захисту незалежності України

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою у 29-ту річницю незалежності України вшанували пам’ять воїнів, які загинули під час захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Президентське подружжя разом з членами сімей загиблих воїнів та ветеранами поклали квіти до Стіни пам’яті біля Михайлівського Золотоверхого собору у Києві.

«Сьогодні, у День Незалежності України, вшановуємо всіх наших героїв, які заради нашої незалежності віддали своє життя. За Україну, за її майбутнє, за її свободу», – сказав Володимир Зеленський.

Під час хвилини мовчання 29 дітей випустили в небо повітряні кульки.

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