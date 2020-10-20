Президенту представили результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада, на якій були присутні науковці, залучені до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Розробники представили Главі держави результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини. Ці дослідження тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини. Цей кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу.

На нараді обговорили, хто, коли та в які терміни забезпечить проходження клінічних фаз, а також логістику майбутньої співпраці всіх дотичних відомств для забезпечення виготовлення вакцини та її використання в разі успішного проходження всіх фаз.

Один із розробників – міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов – відзначив, що нинішня розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують. Він також додав, що є дуже позитивним фактом те, що досі в Україні не було стрибка летальності порівняно зі зростанням кількості хворих.

Президент Володимир Зеленський відзначив історичність цієї зустрічі та розробки.

«Я надзвичайно радий, що ця зустріч відбулася. Йдеться і про високі шанси розробки нашої унікальної оригінальної української вакцини проти COVID-19, і про перший крок до того, щоб відновити виготовлення вакцин в Україні. Держава буде підтримувати вироблення цієї вакцини. Результати, які ви представили, вже показують позитивну тенденцію», – сказав Глава держави.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв всіляко сприяти подальшим крокам у проходженні всіх наступних фаз.

На нараді були присутні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Ольга Голубовська, завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України Микола Співак, голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України Сергій Комісаренко, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Володимир Широбоков, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я й епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов, представник компанії з інноваційних технологій Марина Пак, представник підприємства з наукових розробок Олександр Шевчук.

Про деталі та подальші кроки у проходженні фаз дослідження вакцини повідомлятиметься відповідно до можливостей розкриття інформації.