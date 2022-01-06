Принцип «нічого про Україну без України» має бути й буде збережений – Андрій Єрмак на зустрічі з європейськими журналістами

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із журналістами, які представляють низку провідних європейських ЗМІ: Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Le Figaro, L'Opinion та Radio France (Франція), TVN (Польща).

Андрій Єрмак відповів на запитання щодо безпекової ситуації на Донбасі та навколо кордонів України, а також поінформував представників медіа про перебіг перемовин у межах Нормандського формату на рівні політичних радників лідерів держав-учасниць.

Керівник Офісу Президента переконаний, що агресія Росії проти України стане величезною помилкою як з боку РФ, так і з боку тих країн, які дозволять цьому відбутися, і матиме незворотні наслідки.

Він наголосив, що українська влада щодня працює над зміцненням армії та обороноздатності держави і вдячна за відповідну допомогу іноземним партнерам.

«Ми отримали гарантії від Президента США Джозефа Байдена та всіх наших західних партнерів, що будь-які питання, що стосуються нашої країни та її безпеки, не будуть обговорюватися без її участі. І принцип «нічого про Україну без України» дотримуватиметься під час будь-яких перемовин», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента зазначив, що Сполучені Штати вирішили брати активну участь у мирному процесі щодо припинення війни на Донбасі.

Зі свого боку Україна робить усе для активізації Нормандського процесу та виконання домовленостей Паризького саміту 2019 року.

Також Андрій Єрмак розповів європейським журналістам про боротьбу з корупцією та деолігархізацію в Україні. Він наголосив, що торік було ухвалено перший, базовий закон, який встановлює межі для визначення олігархів та обмеження їхнього впливу на державу. За його словами, цей закон не спрямований проти конкретних людей, а має сприяти закріпленню єдиних правил для великого бізнесу й унеможливити його вплив на політичні процеси.