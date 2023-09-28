Принциповість воїна – це продовження принциповості його родини та вчителя – Президент України напередодні Дня працівників освіти

З нагоди прийдешнього Дня працівників освіти Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди освітянам, а також сертифікати на отримання премії Глави держави переможцям міжнародних учнівських олімпіад і їхнім наставникам.

Президент зауважив, що цьогоріч професійний день освітян дуже особливий, оскільки збігається з Днем захисників і захисниць України, з Покровою, що надає йому надзвичайного сенсу.

«Принциповість воїна – це майже завжди продовження принциповості твоєї родини і твого вчителя. Будь-які можливості держави – це завжди відображення знань і талантів її людей, уміння людей реалізувати цей талант. Що захищають люди: світло чи темряву, порядність чи зло, життя чи неволю – усе це те, чого вони навчалися й чого навчилися, чого їх навчали. Буває – дистанційно, буває – безпосередньо, але завжди має бути щиро, інакше просто не спрацює», – сказав Глава держави, звертаючись до працівників освіти.

За його словами, від вихователя, вчителя, викладача, наставника людина на різних етапах свого життя бере більше, ніж просто знання й навички, – вона бере характер, принциповість, цінності.

«Багатьом із нас пощастило з учителями. Україні пощастило, що в нас є такі освітяни – такі вчителі, вихователі, такі викладачі й наставники. Усі ми бачимо, що можете ви, коли бачимо, що може Україна – наші люди, наші захисники й захисниці», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України подякував кожному й кожній із присутніх, а також усім українським учителям та іншим працівникам освіти за те, що попри все й за будь-яких умов – навіть під час сигналів повітряної тривоги – навчають дітей бути людяними, освіченими й сміливими, а значить – бути українцями.

З нагоди Дня працівників освіти Глава держави вручив ордени князя Ярослава Мудрого V ступеня, «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги І та ІІІ ступенів, а також присвоїв почесні звання «Народний вчитель України» та «Заслужений вчитель України».

Володимир Зеленський також вручив сертифікати на отримання премії Президента переможцям міжнародних учнівських олімпіад та їхнім наставникам.

У 2023 році команди школярів з України в умовах воєнного стану взяли участь у семи міжнародних учнівських олімпіадах із математики, фізики, хімії, біології, астрономії та астрофізики, географії, інформатики та вибороли 28 медалей різного ґатунку: 1 золоту, 7 срібних та 20 бронзових.