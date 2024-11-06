Припинення вогню не може бути без чітких гарантій безпеки для України – Володимир Зеленський

Сьогодні безвідповідально пропонувати ініціативи щодо припинення вогню на території України без надання нашій країні реальних, дієвих гарантій безпеки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції в Будапешті.

«Небезпечна риторика щодо припинення вогню, коли немає гарантій безпеки для України. Зрозумілих, реальних, у які ми віримо, а не просто риторичних якихось гарантій безпеки. Так ось це припинення вогню – підготовка до продовження окупації України та руйнація нашої незалежності й суверенітету», – наголосив він.

Глава держави зазначив, що таке пропонують люди, які не пережили війну, не розуміють її наслідків і ризиків для себе, а також ті, хто спілкується з Путіним, але ніколи не воював із ним.

«Просто припинення вогню – це сьогодні модель, яку ми можемо почути від деяких лідерів тут, від Бразилії, від Китаю, і важливо, що точно ми чуємо це від Росії. Це прекрасна модель для РФ. Припинення вогню, а потім інше? Треба чітко розуміти, що таке “інше”», – пояснив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що після початку російської агресії проти України у 2014 році вже були домовленості про припинення вогню.

«Навіть обміну полонених не було. Люди в тюрмах 10 років. Після припинення вогню настало замороження конфлікту», – наголосив він.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками саміту Європейської політичної спільноти є оборонні домовленості щодо посилення українських воїнів, а також позитив у зміцненні ППО перед початком зими.

Крім того, за словами Президента, збільшується кількість країн, які підтримують Україну.

«У нас був інавгураційний Саміт миру, де були понад 100 країн і міжнародних інституцій. Достатньо велика кількість країн, які в ООН голосували за резолюції проти російської агресії, на підтримку України, – більш як 140. Це і є кількість країн, які підтримують Україну, виступають проти агресії Росії, визнають територіальну цілісність і суверенітет будь-якої незалежної країни», – зазначив Глава держави.