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Припинення вогню, примирення та безпечна реінтеграція: Президент назвав етапи досягнення миру в Україні

30 жовтня 2019 року - 11:35

Припинення вогню, примирення та безпечна реінтеграція: Президент назвав етапи досягнення миру в Україні

Міжнародний досвід збройних конфліктів та війн у будь-якій частині планети доводить, що на шляху до успішного закінчення війни та панування миру необхідно пройти три невід’ємних та послідовних етапи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на відкритті "Форуму єдності» у Маріуполі.

Глава держави уточнив, що всі ці три етапи доведеться пройти нашій державі, суспільству та кожному громадянину України разом.

Так, на першому етапі необхідне завершення гарячої стадії конфлікту та припинення вогню.

«Ми впевнені, що обов’язково досягнемо цього найближчим часом. Ми цього дуже хочемо. Це – дуже потрібний, важливий, але насправді – тільки перший крок», – наголосив він.

Другим невід’ємним етапом, вважає Президент, є примирення людей та пошук консенсусу.

«Все це – дуже складний і дуже чутливий, нейрохірургічний процес. Це ніби тримати сірники біля відкритої каністри з бензином. Один необачний рух, одна неправильна заява можуть все перекреслити та відновити гарячу стадію конфлікту. Саме тому у цих питаннях надважливою є роль медіа та риторики, яку ці медіа застосовують», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас третім невід’ємним етапом Президент назвав реінтеграцію – безпечну та реальну, а не на папері.

«Є багато світових прикладів, коли гостру стадію конфлікту вдалося припинити, і навіть сталося часткове примирення. Та не відбулося головного: повернення територій. Вони залишились в іншому статусі та, на жаль, не повернулися до складу тієї чи іншої держави. Чи влаштовує такий варіант Україну? Я гадаю, що ні. Але питання – риторичне», – підкреслив Володимир Зеленський.

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