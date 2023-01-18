Прірва між Україною та Росією глибока, її викопав Путін – Президент на Українському сніданку в Давосі

Україна потребує згуртованості та системної допомоги від держав-партнерів у боротьбі з російським агресором, адже це боротьба проти тиранії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-участі в Українському сніданку у Давосі.

Глава держави зазначив, що іноземні країни-партнери не повинні вагатися з наданням військової допомоги Україні та не мають оглядатися в цьому питанні на інших.

«Не може бути сегментованої допомоги чи вибірковості щодо зміцнення нашої армії. Потрібні всі сили, тому що ми боремося проти тиранії», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що передусім Україна потребує від партнерів систем протиповітряної оборони для захисту цивільних об’єктів та об'єктів енергетичної інфраструктури від атак ворожих ракет і дронів.

«Наші партнери знають енергетичну інфраструктуру нашої держави й усі ті місця, куди може бити Росія, щоб створити черговий блекаут», – сказав Глава Української держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що захисники України мають отримати озброєння, яке може працювати на більшу відстань і дасть Збройним Силам змогу просуватися на полі бою далі.

«Ми говоримо про тимчасово окуповані території, звідки летять сьогодні ворожі ракети, йде артилерія. Наприклад Херсон, який ми деокупували: на іншому березі стоїть артилерія, зброя стоїть на такій відстані, до якої ми можемо дотягнутися абсолютно справедливо, щоб захистити наших людей», – пояснив Президент.

Як наголосив Глава держави, для досягнення цієї мети Україна має отримати зброю, яку запитує в партнерів.

«Хочете допомогти – допоможіть. Без діалогу. Просто допоможіть», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, наша держава налаштована звільнити всі окуповані території, включно з Кримом.

«Наша мета – деокупувати всі наші території. Крим є нашою землею, нашою територією. Це наше море й наші гори. Дайте нам вашу зброю – ми повернемо наше», – заявив Глава держави.

Водночас він зазначив, що Росія ще може залишити окуповані території України та зберегти життя своїх людей.

«Прірва між нашими державами велика, глибока. Але ми всі маємо усвідомлювати, що вони викопали цю прірву. Саме Путін стоїть із цією лопатою й залишиться із нею в історії світу», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна впродовж кількох років намагалася звільнити окуповані території дипломатичним шляхом, але російська сторона не мала такого бажання.

«Я не до кінця розумію, чи він (Президент РФ. – Ред.) живий. Чи це він ухвалює рішення, чи хтось, якесь коло осіб. У мене немає інформації. Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення в іншу державу. Я не зовсім розумію, із ким ми маємо справу», – додав він.

За словами Президента, сьогодні незрозуміло, із ким у Росії й про що вести переговори.

«Мені здається, спочатку Росія повинна знайти когось, а потім щось запропонувати», – переконаний Володимир Зеленський.