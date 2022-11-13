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Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога – звернення Президента України
Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога – звернення Президента України

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Привітання Володимира Зеленського ветеранам США

11 листопада 2022 року - 15:17

Привітання Володимира Зеленського ветеранам США

Ветерани США!

Від імені всіх українців вітаю вас із Днем ветеранів і дякую за службу!

Протягом майже 250 років чоловіки та жінки зі Збройних сил Сполучених Штатів перемагали тиранію, часто незважаючи на великі перешкоди.

Ваш приклад сьогодні надихає українців боротися з російською тиранією.

Особлива подяка багатьом американським ветеранам, які зголосилися боротися разом з Україною, та американському народу за неймовірну підтримку України.

Із вашою допомогою ми приголомшили світ і відкидаємо російські війська.

Перемога буде за нами.

Боже, благослови Америку, і

Слава Україні!

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