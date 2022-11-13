Привітання Володимира Зеленського ветеранам США

Ветерани США!
Від імені всіх українців вітаю вас із Днем ветеранів і дякую за службу!
Протягом майже 250 років чоловіки та жінки зі Збройних сил Сполучених Штатів перемагали тиранію, часто незважаючи на великі перешкоди.
Ваш приклад сьогодні надихає українців боротися з російською тиранією.
Особлива подяка багатьом американським ветеранам, які зголосилися боротися разом з Україною, та американському народу за неймовірну підтримку України.
Із вашою допомогою ми приголомшили світ і відкидаємо російські війська.
Перемога буде за нами.
Боже, благослови Америку, і
Слава Україні!