Лінія фронту може бути початком дипломатії – звернення Президента
21 жовтня 2025 року - 19:12

ностанні новини

Приєднання Фінляндії до PURL і будівництво укриттів в Україні: Президент зустрівся з Петтері Орпо

23 жовтня 2025 року - 18:12

Перша леді України представила в Норвегії ініціативи Фундації Олени Зеленської, спрямовані на підтримку доступу до освіти в умовах війни

23 жовтня 2025 року - 17:31

Президент України й Федеральний канцлер Німеччини обговорили кроки, які можуть посилити українську ППО

23 жовтня 2025 року - 17:20

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили спільні оборонні проєкти й інструмент SAFE

23 жовтня 2025 року - 16:23

Участь Президента в засіданні Євроради
23 жовтня 2025 року - 13:47

Приєднання Фінляндії до PURL і будівництво укриттів в Україні: Президент зустрівся з Петтері Орпо

23 жовтня 2025 року - 18:12

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Глава держави подякував за оголошений минулого тижня 30-й оборонний пакет на 52 млн євро та всю надану Україні підтримку.

Президент також подякував за приєднання Фінляндії до ініціативи PURL та її внесок у розмірі 100 млн євро. Крім того, Україна розраховує на подальшу співпрацю в межах інструменту SAFE для закупівлі ракет великої дальності, безпілотників та артилерійських боєприпасів.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки російських атак на українську енергетику. Сторони говорили про потреби у відновленні відповідних потужностей та внески у Фонд підтримки енергетики України.

Також обговорили збільшення кількості укриттів і лідерство Фінляндії у відповідній коаліції. Президент наголосив, що важливо якомога швидше будувати й ремонтувати укриття, які є критично важливими на тлі посилення російських атак перед початком зими.

Участь Президента в засіданні Євроради

23 жовтня 2025 року - 13:47
