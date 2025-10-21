Приєднання Фінляндії до PURL і будівництво укриттів в Україні: Президент зустрівся з Петтері Орпо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Глава держави подякував за оголошений минулого тижня 30-й оборонний пакет на 52 млн євро та всю надану Україні підтримку.

Президент також подякував за приєднання Фінляндії до ініціативи PURL та її внесок у розмірі 100 млн євро. Крім того, Україна розраховує на подальшу співпрацю в межах інструменту SAFE для закупівлі ракет великої дальності, безпілотників та артилерійських боєприпасів.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки російських атак на українську енергетику. Сторони говорили про потреби у відновленні відповідних потужностей та внески у Фонд підтримки енергетики України.

Також обговорили збільшення кількості укриттів і лідерство Фінляндії у відповідній коаліції. Президент наголосив, що важливо якомога швидше будувати й ремонтувати укриття, які є критично важливими на тлі посилення російських атак перед початком зими.