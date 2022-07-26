Приєднання України до робочої групи ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом сприятиме впровадженню додаткових запобіжників від корупції – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч щодо питань приєднання України до робочого органу Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях.

Як наголосив очільник Офісу Глави держави, попри війну Україна впроваджує реформи та системні зміни, адже наша країна бореться за своє майбутнє й уже зараз думає про життя після завершення війни та відбудову.

«Сьогодні довіра до нашої країни є безпрецедентною. Її ознакою є передача нам сучасних озброєнь для захисту від російської агресії. Її ознакою стало надання нашій державі статусу кандидата в члени ЄС. Такою ж ознакою буде вступ України до Організації економічного співробітництва та розвитку», – сказав він.

За словами Андрія Єрмака, довіру необхідно постійно зміцнювати, тому важливо забезпечити прозорість та підзвітність процедур і в публічному, і в приватному секторах. Це не лише сприятиме підвищенню авторитету країни та її інвестиційної привабливості, а й допоможе у післявоєнній відбудові.

«Відбудувати Україну після війни – це те, чого ми прагнемо. Наше завдання – зробити її кращою. З динамічною та злагодженою економікою, з гарними та комфортними відновленими містами, з максимально спрощеною взаємодією між бізнесом та державою і, безумовно, з викорененою корупцією. Щоб досягти цього, для України є важливим вступ у робочий орган ОЕСР – робочу групу щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях», – сказав він.

Членство в цій групі – це шлях до вдосконалення українського кримінального, кримінально-процесуального та податкового законодавства, впровадження додаткових запобіжників від корупції відповідно до світових стандартів, констатував Андрій Єрмак.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов зазначив, що членство України у вказаній робочій групі стане максимально потужним імпульсом для держави.

«Зараз маємо чудову нагоду, щоб іще раз продемонструвати твердий намір України стати ще сильнішою, зокрема на ниві боротьби з корупцією», – наголосив він.

Серед переваг членства Андрій Смирнов назвав, зокрема, відкритість процесів, які відіграватимуть важливу роль у післявоєнній відбудові нашої держави, підвищення довіри, налагодження оперативної співпраці з представниками іноземних компетентних органів для обміну інформацією щодо актуальних розслідувань, впровадження механізмів, які знизять ризики корупції в повоєнний період, зокрема з боку транснаціональних корпорацій та під час надання міжнародної допомоги.

Керівник антикорупційного відділу Директорату з питань фінансів та підприємництва ОЕСР, керівник секретаріату робочої групи ОЕСР Патрік Мулє високо оцінив рішення України розпочати процес вступу попри надзвичайно складні обставини, у яких зараз перебуває країна.

Він запевнив, що ОЕСР продовжить співпрацю з Україною в питаннях посилення боротьби з корупцією та зробить все для того, щоб ця боротьба була ефективною. Патрік Мулє констатував: Україна має добре антикорупційне законодавство, інфраструктуру антикорупційних органів, щоб працювати й демонструвати результати.

«Ваше рішення подати заявку на вступ справді показує вашу рішучість у боротьбі з корупцією за основними напрямками», – резюмував Патрік Мулє.

За результатами наради було ухвалено рішення щодо створення міжвідомчої робочої групи, яка відповідатиме за координацію дій щодо імплементації в Україні норм Антикорупційної конвенції ОЕСР та інших стандартів, розроблених робочою групою ОЕСР, та її робочого органу – секретаріату.

Перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава запропонував створити секретаріат міжвідомчої робочої групи на базі НАБУ, який складатиметься з представників державних органів, присутніх на нараді, та експертів за окремими напрямками. Передбачається, що секретаріат, серед іншого, проводитиме аналітичну роботу та займатиметься підготовкою документів, проектів актів, які виноситимуться на розгляд міжвідомчої робочої групи.