Приємно завершувати цей тиждень із хорошими результатами для України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Приємно завершувати цей тиждень із хорошими результатами для держави – по зброї, по міжнародній підтримці, по розширенню наших звʼязків зі світом, по нашому руху до НАТО.

Найбільш вагоме цими днями, звичайно, візит у Польщу, наші домовленості, наші здобутки.

Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема «Леопарди». Є нові домовленості щодо БМП –більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів – «Росомак» – 200 машин. Зараз сто, і сто згодом. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, «МіГи»...

Маємо, до речі, і важливі домовленості щодо економіки, щодо відбудови України – зокрема, для нашої Харківщини.

На рівні перших леді України та Польщі є різні проекти гуманітарні, медичні. Зокрема, це навчання наших медиків комплексній допомозі пацієнтам з опіками й екстреній повітряній евакуації поранених, зокрема в зонах бойових дій. Десятки наших лікарів уже пройшли чи проходять таке навчання. І проект матиме продовження – навчанням із реабілітації, навчанням українських психологів.

Тобто в цій боротьбі за життя та свободу ми дійсно пліч-о-пліч із польськими братами й сестрами – в усіх сферах. І я дякую за таку незмінну, різнопланову й масштабну підтримку!

Є й новий, уже 35-й оборонний пакет від США. Ракети для «Хаймарсів», ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки й інші важливі елементи підтримки. Дякую тобі, Америко!

Німецька підтримка України цього тижня зросла на 200 мільйонів євро інвестицій в нашу державу. Зокрема, це проекти німецьких компаній, які допоможуть нашій економічній, а отже, і соціальній стабільності. Дякую Німеччині!

Нідерланди оголосили про пакет обсягом більше ніж 270 мільйонів євро. Це допомога нашому відновленню, гуманітарна, нелетальна підтримка для оборони, а також – і це дуже важливо – підтримка для справедливості. Для збору доказів російських злочинів, для створення Реєстру збитків, завданих російською агресією. Дякую Нідерландам за те, що на всіх напрямах захисту життя ми разом!

Данія та Норвегія працюють над спільним пакетом допомоги снарядами для нашої артилерії. Дякую за це!

Є нові санкційні рішення від Австралії та Нової Зеландії. Дякую за них!

Продовжив звернення до парламентів світу і вперше звернувся до парламенту в Латинській Америці, до парламенту Чилі.

Насправді цінності, за які ми всі боремося тут, в Україні, близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко географічно вони від нас.

Усі цінують безпеку й захист від терору. Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст...

Що більше світ знатиме про російську агресію, то швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише Україні – повернеться всім у світі. Я дякую Чилі за підтримку!

Дуже важливе рішення ухвалено цього тижня в Литві – щодо головних очікувань від саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі.

Литовський Сеймас визнав необхідність запросити Україну стати членом НАТО – запросити саме цього року, на саміті у Вільнюсі.

Дякую литовському народу, усім литовським політикам за розуміння саме актуальної безпекової ситуації в Європі. Лише разом з Україною Альянс буде гарантувати справжній захист Європі від будь-якого посягання на життя народів – на наявні кордони й міжнародний порядок, заснований на правилах. А ось без України складно уявити міцність.

Це рішення литовського Сеймасу матиме продовження найближчими тижнями й місяцями. Уже працюємо над цим.

І звичайно, дякую нашим воїнам. Усім! ЗСУ і прикордонники, Нацгвардія і поліція, розвідка і СБУ, Держспецзвʼязок і ДСНС... Усі, хто зараз у бою. Хто захищає наше небо. Хто дає Україні кіберзахист і захищає звʼязок. Усі, хто тримає наш кордон. Хто тренує нові наші бригади. Хто ліквідовує наслідки ударів, хто рятує наших людей від поранень і хто готує вироки для окупантів.

Слава всім, хто бʼється заради України! Дякую всім партнерам за потужну допомогу!

Слава Україні!