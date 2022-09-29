Про сумлінну роботу українських освітян сьогодні свідчать не лише здобутки їхніх учнів на олімпіадах, а й перемоги на фронті – Глава держави

З нагоди прийдешнього Дня працівника освіти України Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди освітянам і сертифікати на отримання премії Глави держави переможцям міжнародних учнівських олімпіад.

Під час спілкування з працівниками освіти Володимир Зеленський наголосив на важливості місії педагогів, адже вони не лише супроводжують молодь у здобутті корисних знань, а й формують моральні орієнтири та духовні цінності, розкривають таланти й допомагають обрати життєвий шлях.

За словами Президента, це особливо важливо в час, коли вся Україна та її народ фактично складають іспит на витримку, міцність, мужність і зрілість – тест на виживання.

«Вісім років і вже 219 днів повномасштабної війни весь світ бачить, хто ми такі, українці. Бачить результат і вашої великої, важливої роботи – вихователів, учителів, викладачів, освітян. Усіх, хто своєю сумлінною працею виховав молодих, сильних, відданих Україні учнів, героїв, патріотів, які сьогодні відважно захищають свободу й незалежність нашої прекрасної держави», – наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що саме завдяки вчителям молоді українці опановують різні науки й важливі дисципліни.

«Це українська мова і значення окремих важливих слів. «Батьківщина», «незалежність», «гідність», «свобода». «Священний обов’язок», «захист рідного дому», «наша незламність». І головне слово, таке бажане – «перемога». Це українська географія. Це наша земля й наша акваторія. Що справді наше, що наше по праву і що ми ніколи нікому не віддамо. Це українська історія. Коріння, яке має наша держава. Відвага, з якою різні покоління боролися за самостійність поколінь українців. Це всі наші інші важливі науки й дисципліни, завдяки яким українці добре знають не лише закони математики, фізики, хімії, а й передусім закони честі, совісті, доблесті», – додав Президент.

Володимир Зеленський констатував: сьогодні оцінку роботі українських освітян дають не тільки перемоги учнів на олімпіадах, а й перемоги на полі бою.

«Медалі, які вони отримують не лише після закінчення школи, а й після завершення контрнаступальних, визвольних військових дій. Це не лише здобуті вашими учнями наукові ступені та звання. Хоча це дуже важливо, я вважаю, це велика робота. Мільйони з них вісім років і 219 днів гідно носять інше звання: громадянин, патріот, людина», – сказав Глава держави.

Він також зауважив, що безпосередньо серед захисників України – багато освітян, які зі зброєю в руках разом зі своїми учнями на передовій боронять незалежність нашої держави.

Президент подякував працівникам освіти за відвагу й майстерність у щоденній роботі та самовідданість і незламність у нових воєнних реаліях.

У цьому контексті Володимир Зеленський зробив акцент на важливості збереження й розвитку інтелектуального потенціалу України, який, безумовно, є запорукою успіху нашої держави.

«Сучасна обдарована молодь своєю творчістю та здобутками спонукає суспільство до усвідомлення себе як нації. Нації, що здатна побудувати могутню, самодостатню, гідну державу для гідних людей», – зазначив він.

Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні в залі присутня саме така молодь – школярі, які перемогли на міжнародних учнівських олімпіадах у 2022 році. Президент висловив подяку за справді гідне представлення України на високому міжнародному рівні.

«У ці часи ми точно усвідомлюємо, що знання – це не просто важливо, знання – це сила. Сила – це перемога. А перемога – це наше майбутнє. Наше майбутнє – це Україна. Вільна, сильна, мирна, квітуча, розумна і, що дуже важливо, освічена», – резюмував він.

Глава держави побажав молоді наснаги, нових творчих і наукових здобутків, перемог, а батькам і педагогам – енергії, терпіння та щирої радості від особистих успіхів і нових звершень їхніх учнів.

З нагоди професійного свята Президент вручив освітянам високі державні нагороди, а також присвоїв почесні звання «Народний вчитель України», «Заслужений вчитель України», «Заслужений працівник освіти України».

Сертифікати на отримання премії Президента України були вручені десятьом переможцям і призерам міжнародних олімпіад.

У 2022 році команди українських школярів в умовах воєнного стану, запровадженого через повномасштабне вторгнення Росії, взяли участь у п’яти міжнародних учнівських олімпіадах: з математики (Норвегія), інформатики (Індонезія), фізики (Швейцарія), хімії (Словенія), астрономії та астрофізики (Грузія). Результатом їхнього виступу став здобуток із 22 медалей (три золотих, сім срібних і 12 бронзових).