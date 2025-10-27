Продовження оборонної підтримки України й дипломатична робота: Президент провів зустріч зі Спікером Сеймасу Литви

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі Спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом, який відвідує Україну з першим візитом на цій посаді.

Глава держави подякував Президенту, уряду та парламенту Литви за послідовну підтримку України.

«Ми вдячні за військову підтримку – 0,25 % вашого бюджету. Ви дали сигнал деяким іншим країнам, які почали думати над тим, щоб посилити Україну, використовуючи відсотки від ВВП та оборонного бюджету. Це важливо. Ми також вдячні, що можемо розраховувати на вашу підтримку наступного року», – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі приділили реалізації ініціатив PURL і SAFE, можливостям спільного виробництва зброї та інвестиціям Литви у розвиток українського ОПК.

Крім того, обговорили посилення санкційного тиску на Росію та підготовку 20-го пакета санкцій Євросоюзу. Важливо запровадити нові обмеження проти банківського сектору, тіньового флоту, російських пропагандистів і запобігти спробам обходу санкцій.

Особлива увага – підтримці європейської інтеграції України, зокрема відкриттю першого переговорного кластера.

Спікер Сеймасу Литви наголосив на продовженні підтримки України. Він зазначив, що планує взяти участь у парламентському саміті міжнародної Кримської платформи, який відбудеться в листопаді у Стокгольмі.

«Ми виступаємо за посилення санкцій проти Росії, підтримку України – військову, економічну, політичну. Звичайно, ми це підтверджуємо й у наших міжнародних переговорах», – зазначив Юозас Олєкас.

Президент і Спікер Сеймасу Литви також говорили про дипломатичну роботу. Юозас Олєкас наголосив на важливості надійного й тривалого миру для України.