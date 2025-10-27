Президент:

Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані, і це включає також розширення географії нашої далекобійності – звернення Президента
27 жовтня 2025 року - 19:52

Продовження оборонної підтримки України й дипломатична робота: Президент провів зустріч зі Спікером Сеймасу Литви

28 жовтня 2025 року - 20:15

Президент та очільник МЗС Нідерландів обговорили енергетичну підтримку України для проходження зими

28 жовтня 2025 року - 19:11

Президент відзначив державними нагородами енергетиків, які відновлюють електропостачання після російських обстрілів

28 жовтня 2025 року - 18:44

Оборонна підтримка України та ветеранська політика: Президент зустрівся з віцепрем’єр-міністром Хорватії

27 жовтня 2025 року - 20:32

Президент відзначив державними нагородами українських енергетиків
28 жовтня 2025 року - 18:52

28 жовтня 2025 року - 20:15

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі Спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом, який відвідує Україну з першим візитом на цій посаді.

Глава держави подякував Президенту, уряду та парламенту Литви за послідовну підтримку України.

«Ми вдячні за військову підтримку – 0,25 % вашого бюджету. Ви дали сигнал деяким іншим країнам, які почали думати над тим, щоб посилити Україну, використовуючи відсотки від ВВП та оборонного бюджету. Це важливо. Ми також вдячні, що можемо розраховувати на вашу підтримку наступного року», – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі приділили реалізації ініціатив PURL і SAFE, можливостям спільного виробництва зброї та інвестиціям Литви у розвиток українського ОПК.

Крім того, обговорили посилення санкційного тиску на Росію та підготовку 20-го пакета санкцій Євросоюзу. Важливо запровадити нові обмеження проти банківського сектору, тіньового флоту, російських пропагандистів і запобігти спробам обходу санкцій.

Особлива увага – підтримці європейської інтеграції України, зокрема відкриттю першого переговорного кластера.

Спікер Сеймасу Литви наголосив на продовженні підтримки України. Він зазначив, що планує взяти участь у парламентському саміті міжнародної Кримської платформи, який відбудеться в листопаді у Стокгольмі.

«Ми виступаємо за посилення санкцій проти Росії, підтримку України – військову, економічну, політичну. Звичайно, ми це підтверджуємо й у наших міжнародних переговорах», – зазначив Юозас Олєкас.

Президент і Спікер Сеймасу Литви також говорили про дипломатичну роботу. Юозас Олєкас наголосив на важливості надійного й тривалого миру для України.

