Продовження підтримки України та участь у відбудові: Президент зустрівся з делегацією Люксембургу

Вчора Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ та торгівлі Люксембургу Ксав’є Бетелем і міністеркою оборони Юріко Бакес.

Глава держави подякував за надану Україні військову, фінансову, енергетичну та гуманітарну підтримку, а також за прихисток для понад 4,5 тис. українців, які були змушені залишити дім через повномасштабне російське вторгнення.

«Ми дуже вдячні вам особисто, вашій країні, вашому народу за всю підтримку на особистісному рівні, на рівні людей. Ми справді вдячні за це», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також висловив вдячність за те, що урядовці Люксембургу під час візиту до України вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць біля Стіни пам’яті.

Глава держави поінформував про потреби українських воїнів і дипломатичні зусилля для досягнення справедливого та сталого миру. Володимир Зеленський наголосив, що наша держава готова до повного, безумовного припинення вогню, яке має стати першим кроком до миру.

Окремо йшлося про участь Люксембургу у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Серед інших важливих тем обговорення – допомога Люксембургу у відбудові Криворізького району та міста Кривий Ріг, а також членство України в ЄС.

Ксав’є Бетель запевнив у продовженні підтримки України та відзначив мужність українців у боротьбі з російським агресором.

«Я знаю, що ми не найбільша країна, ми не найбільші в розмірі, але повірте, у дружбі, у повазі ми значно більші, ніж розмір нашої країни. Народ Люксембургу також підтримує вас. Для нас важливо бути тут, щоб продемонструвати свою підтримку», – сказав віцепремʼєр-міністр.

Юріко Бакес наголосила, що важливо продовжувати співпрацю між Україною та Люксембургом і докладати максимум зусиль для досягнення миру. Міністерка оборони також повідомила про збільшення суми підтримки цього року.

«Разом із Ксав’є ми продовжуємо підтримувати вас, як ми робили це з першого дня, до самого кінця, коли ми досягнемо миру для вашої країни. Також ми повинні наростити власні оборонні інвестиції», – зауважила Юріко Бакес.