Продовжуємо працювати з партнерами щодо далекобійних рішень для України – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

За сьогодні вже кілька разів доповідав Головком Сирський – і щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили. Домовилися, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів – понад те, що заплановане. Я дякую всім нашим воїнам – кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, – які витримують російський тиск, які захищають нашу державу.

Хороше є сьогодні просування в Курській області – стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави.

Провів сьогодні також нараду з урядовцями – Прем’єр-міністр України, віцепрем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ, а також був уповноважений Верховної Ради з прав людини – щодо підтримки дій наших військових на території Курської області. Важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені.

Позитивна була сьогодні доповідь також керівника Служби безпеки України. Хочу зараз подякувати всім нашим воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України, ГУР та всіх структур, які залучаються. Дякую за влучні, вчасні й результативні удари по російських аеродромах. Наші, українські, дрони працюють саме так, як потрібно. Але є речі, яких лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша зброя – ракетна зброя. І ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України, бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Потрібно це зробити. Що більш сміливі рішення партнерів, то менше може зробити Путін. І сьогодні провів відповідну нараду з МЗС, Міністерством оборони, з нашим Офісом, РНБО. Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень.

Дякую всім, хто допомагає Україні! Слава всім, хто б’ється заради нашої незалежності!

Слава Україні!