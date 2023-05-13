Проект україномовних аудіогідів реалізовано ще в трьох відомих пам’ятках світу

Проект із запуску україномовних аудіогідів, ініційований першою леді України Оленою Зеленською, реалізовано в трьох музеях Італії та Швеції. Крім того, підписано меморандум про запуск аудіоекскурсії українською у Вестмінстерському абатстві у Великій Британії.

Так, з нагоди Дня Європи українські дипломатичні установи запустили в межах проекту україномовні аудіогіди в Галереї Боргезе в Римі – одному з найвідоміших художніх музеїв Італії – та в комплексі королівських музеїв Турина, до якого входять Королівський палац, Королівська зброярня, Савойська галерея, Археологічний музей, Королівські сади та Каплиця Святої плащаниці.

Український аудіогід запрацював також у Нордичному музеї – приватному музеї етнографії та культури в Стокгольмі (Швеція). Тут можна ознайомитися з побутом шведського народу з 1520 року до наших днів.

Таким чином, у межах проекту першої леді у світі працює вже 63 україномовних аудіогіди.

Незабаром україномовну аудіоекскурсію можна буде послухати й у Вестмінстерському абатстві – головній соборній церкві Великої Британії, що розташована в центральному районі Лондона Вестмінстері.

Відповідний меморандум українська сторона підписала з настоятелем абатства.

З 1066 року всіх монархів Сполученого Королівства коронують у Вестмінстерському абатстві. Остання за ліком церемонія коронації відбулася 6 травня 2023 року, коли було зведено на престол Їх Величностей Короля Чарльза ІІІ та Королеву Камілу.

«Навіть у найскладніші часи – тим паче у найскладніші – українська продовжує поєднувати країни й народи та промовляти до співвітчизників. Хоч би де ви були, там буде й наша мова», – наголосила Олена Зеленська.