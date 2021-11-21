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Програма термомодернізації має стати важливим кроком у посиленні енергонезалежності України – Президент

26 листопада 2021 року - 18:03

Програма термомодернізації має стати важливим кроком у посиленні енергонезалежності України – Президент

Україна має посилювати свою енергонезалежність, і одним з таких кроків повинна стати масштабна програма термомодернізації житлових та комунальних будівель. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час прес-марафону «30 запитань Президенту України».

«У нас зараз виклик номер один – питання 2025 року, коли закінчується контракт на транзит газу. Я вважаю, що це буде складний момент. Вважаю, що ми повинні швидко впроваджувати реформу термомодернізації», – сказав Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, в Офісі Президента та у Міністерстві економіки фахівці наразі працюють над розробкою програми термомодернізації та енергоефективності.

«Реформа термомодернізації всіх багатоповерхових будівель коштуватиме державі 300 мільярдів гривень. Це все, що ми маємо зробити, – школи, комунальні (установи. – Ред.) – багато всього, що є в нас у державі», – сказав Президент.

Він зазначив, що програма розпочнеться наступного року – як пілотний проект буде проведена термомодернізація великої кількості багатоповерхових будинків та вдвічі зменшено споживання ними газу.

Президент наголосив, що в найближчі три роки задля реалізації цієї реформи заплановано залучити 100 млрд грн.

«Якщо ми будемо рухатися з командою так, як ми рухаємося з дорогами, ми повинні розписати цю фабулу не на десять, а на п’ять років», – наголосив Глава держави.

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