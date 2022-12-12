Пропоную скликати Global Peace Formula Summit, щоб визначитись, як ми зможемо реалізувати українську формулу миру – звернення Президента до лідерів країн – учасниць G7

Дуже дякую, пане канцлере, за слова підтримки й за скликання цього саміту.

За можливість подякувати всім вам, друзі, за те, що цього року ми разом справді не втратили Україну! А з нею – Європу та світ, заснований на справедливих правилах.

Мільйони наших людей воюють і працюють заради свободи. І завдяки вашій підтримці українська незламність набула необхідної міцності.

Тому сьогодні я хочу відзначити лідерство кожного з вас і солідарність усієї «Групи семи».

Я вдячний Сполученим Штатам Америки й кожному американцю за масштабну військову, економічну та санкційну допомогу. Америка об’єднала вільний світ, створила міцний фундамент нашої безпекової солідарності. Дякую, пане Президенте! Вчорашній наш дзвінок був предметним, дуже дякую.

Я вдячний Канаді й усім канадцям за те, що кожен українець відчув, наскільки потужною є наша дружба. Дякую за солідарність у розумінні, що агресія Росії – не щось локальне, а справді глобальна загроза всім на землі. Дякую, пане Премʼєр-міністре!

Я вдячний Японії й кожному японцю за потужне лідерство в Азії в захисті свободи й базових норм міжнародного права, а також за солідарність у тому, що жодна із загроз, принесених цією російською війною, не повинна отруїти життя нашому народу й усім іншим народам планети. Дякую, Премʼєр-міністре!

Я вдячний Сполученому Королівству й усім підданим Його Величності за те, що ви першими у Європі надали Україні летальну зброю, за солідарність у побудові потужної армії, а також за незмінну впевненість, що зло неодмінно програє. Дякую, пане Премʼєр-міністре!

Я вдячний Франції й усім французам за посилення нашої артилерії, за підтримку України не лише на національному рівні, а й на рівні місцевих громад. Вдячний за вашу солідарність у баченні європейського майбутнього – вільного, рівного для всіх народів нашого континенту. Вдячний Президентові!

Вдячний Італії й усім італійцям за надану вчасно й без вагань безпекову та фінансову допомогу. Вдячний вам за солідарність у повазі до людської гідності, бо саме гідності Росія хоче позбавити всі вільні народи. І не лише у Європі. Я дуже дякую вам, пані Прем’єр-міністре!

Вдячний Німеччині й кожному німцю за чудові «Айріси» і за все те, що допомагає нам рятувати людей, зберігати соціальну стабільність попри російський терор. Хоч би чим шантажувала Росія, ми впевнені, що німецька солідарність у засудженні геноцидної політики Росії буде такою ж сильною. Дякую, пане канцлере!

Пане Мішель! Пані Урсуло! Дякую Європейському Союзу, вам особисто й кожній країні ЄС за те, що всі ми разом безпрецедентно об’єднали нашу спільноту, крок за кроком даємо Європі ще більше сили й упевненості, що свобода у Європі не поступиться жодній тиранії. Цьогоріч Україна здобула статус кандидата в члени ЄС, отримала від Європи життєво важливу економічну й санкційну підтримку. І я вірю, що й надалі ми будемо берегти таку ціннісну солідарність.

Шановні колеги!

Я прошу всіх вас зберігати досягнуту солідарність і наступного року. Росія продовжує агресію, а отже, має бути продовжена й підтримка України. Наступного року так само, як і цього. Але, окрім цього, ми маємо зробити й давно очікувані кроки – те, що прискорить настання миру. Я перелічу ці кроки. Їх три.

Перший – це нова сила.

На жаль, Росія досі має перевагу в артилерії та ракетах. Це факт. Саме ці можливості армії окупантів багато в чому підживлюють нахабство Кремля. Але можемо й це подолати.

Україна потребує сучасних танків, і я прошу вас відкрити цю оборонну можливість для нас. Це реально зробити вже зараз.

Україна потребує незмінної підтримки артилерією, гарматами й снарядами. Це те, що не допустить ескалації з російського боку.

Ми потребуємо більше реактивної артилерії й більш далекобійних ракет. Що результативнішими будемо ми з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія.

Другий – нова міцність.

Маємо зберегти й наступного року фінансову, енергетичну, соціальну стабільність. Не програти в цьому – це виграти в усьому.

Зокрема, надійний захист української енергетики від російських ракет та іранських дронів буде захистом усієї Європи, оскільки цими ударами Росія провокує гуманітарну та міграційну катастрофу не лише для України, а й для всього ЄС.

Я закликаю вас збільшити допомогу Україні в газовому питанні. Терор проти наших електростанцій спричинив те, що ми змушені використовувати більше газу, ніж це передбачалося. І тому потребуємо додаткової підтримки – саме цієї зими. Йдеться про обсяг близько 2 мільярдів кубометрів газу – те, що потрібно закупити додатково.

Активніше маємо підходити й до питань відбудови. Це буде дуже наочною демонстрацією всьому світу того, на що здатна демократична система.

І третє – нова дипломатія.

Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. І зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення всіх наших людей, усіх наших територій.

На саміті «двадцятки» в Індонезії я запропонував українську формулу миру – 10 чітких пунктів, які цілком реально виконати. Для миру – для миру в Україні, у Європі, у світі. Всі ви знаєте, що це за 10 пунктів. Я вдячний вам за підтримку нашої ініціативи.

Пропоную скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit, – щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру. Я пропоную вам, як і іншим сумлінним державам, проявити своє лідерство в реалізації формули миру загалом або конкретних її пунктів.

І пропонуємо Росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке у Москві так часто говорять.

Попереду свята, які відзначають мільярди людей: Різдво за григоріанським календарем, Новий рік, Різдво за юліанським календарем. Це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії.

Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій.

Я сподіваюся, що ви підтримаєте такий наш заклик. Бо це – глобальний інтерес. І це – частина нашої формули миру. Окупант повинен піти. Це неодмінно станеться. І я не бачу причин, чому Росії не зробити б це зараз, на Різдво.

Відповідь із Москви покаже, чого там насправді хочуть: чи то подальшого протистояння зі світом, чи то нарешті завершення агресії. Той, хто приніс війну, повинен її забрати.

Але в будь-якому разі – хоч би що відповіла Росія – саме у нас із вами має зберігатися ініціатива, у вільного світу. Як це і є протягом всього цього року, з 24 лютого.

Дякую вам за увагу! Дякую Німеччині за дуже ефективне головування й вірю, що абсолютно ефективним буде й головування Японії.

Ще раз дякую за вашу історичну підтримку!

Слава Україні!