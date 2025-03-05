Протягом лютого в шести країнах світу з’явилося дев’ять українських книжкових поличок

Упродовж лютого з’явилося дев’ять українських книжкових поличок у шести країнах: Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська.

Зокрема, у Греції відкрили чотири книжкові полички: у Центральній публічній бібліотеці міста Верія, Центральній публічній бібліотеці міста Катеріні, Центральній муніципальній бібліотеці міста Неа-Муданья та волонтерському центрі для українських мам і діток Ilios міста Переа.

Також з нагоди третіх роковин повномасштабного російського вторгнення консул України презентував двомовну українсько-грецьку книгу українського поета й захисника Максима «Далі» Кривцова «Вірші з бійниці», яка вийшла друком у Греції в січні цього року.

У Фінляндії відкрили вже п'яту українську книжкову поличку – цього разу в бібліотеці Лахті. Це місто з першого дня повномасштабної російської агресії активно підтримує Україну та, зокрема, свого побратима – Запоріжжя.

Презентація української книжкової полички в Польщі відбулася в Міжнародний день рідної мови. Поличку відкрили в Публічній бібліотеці імені Тадеуша Гумінського в місті Легниця.

Представники Посольства України в Угорщині передали українські книги одному із садочків Будапешта, який відвідують близько 20 маленьких українців.

У Королівстві Марокко українські книги з’явилися в університетській бібліотеці Агадірського державного університету імені Бен Зохра. Крім того, триває обговорення щодо розширення академічної та наукової співпраці цього закладу зі ЗВО та дослідними інститутами України.

Ще одна книжкова поличка відкрилася в Португалії – у бібліотеці міста Матозінюш. Раніше українські книги з’явилися в Порту, Ешпіню та Візеу.

«Ми втілюємо цей проєкт, бо хочемо, щоб Україну повсюдно чули й розуміли. Щоб через нашу літературу, першоджерела зв’язок з Україною підтримували як українці в різних країнах, так і ті, хто хоче глибоких і об’єктивних знань про нашу культуру та історію», – сказала перша леді.

Проєкт «Українська книжкова поличка» реалізовано під патронатом Олени Зеленської вже в 54 країнах і штаб-квартирі ЮНЕСКО. Загалом відкрито 230 поличок, на яких представлено 55 тисяч книг.