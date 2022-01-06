Проведення Євробаскету-2025 в Україні є одним із пріоритетів Володимира Зеленського – заступник керівника Офісу Президента

Україна зробить усе, щоб бути готовою до проведення матчів чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році (Євробаскет-2025) на найвищому рівні у разі здобуття такого права. На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час зустрічі з представниками Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа).

Представники ФІБА Європа прибули до України з метою оцінки стану готовності до проведення змагань у Києві та Львові, заявлених Федерацією баскетболу України як міста, що прийматимуть чемпіонат.

На зустрічі Кирило Тимошенко нагадав, що в кінці вересня 2021 року Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом ФІБА Європа Тургаєм Демірелем, під час яких запевнив, що наша держава виконає всі вимоги для проведення Євробаскету-2025.

«Будівництво спортивних арен, зокрема для проведення Євробаскету, є одним із флагманських проектів у програмі Президента України «Велике будівництво». І Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни спорудження об’єктів. Крім того, для реалізації цих проектів у нас є прекрасна взаємодія центральної та місцевої влади», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Також Кирило Тимошенко зауважив, що проведення подібних масштабних змагань важливе ще й тому, що такі події єднають українців.

Заступник керівника Офісу Президента розповів про плани спорудження в Києві багатофункціональної спортивної арени на 15 тис. 880 глядачів, яка буде розташована на лівому березі Дніпра, біля Міжнародного виставкового центру, та відповідатиме всім вимогам для проведення фінального етапу Євробаскету-2025. Введення її в експлуатацію очікується у грудні 2024 року. Поблизу заплановано створити велику паркову зону.

Крім того, комісія ФІБА Європа 17 січня відвідала Львів, де ознайомилася з проектом будівництва багатофункціональної арени на 10 тис. глядацьких місць. Цей майданчик зможе приймати ігри групового етапу турніру. Арена має бути готова не пізніше листопада 2024 року.

«При цьому я хочу зауважити, що більшість проектів у межах «Великого будівництва» ми завершуємо раніше встановлених строків», – наголосив Кирило Тимошенко.

За його словами, крім цих арен, будують багатофункціональні комплекси, розраховані на меншу кількість глядачів, ще в кількох українських містах.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт додав, що баскетбол є одним із пріоритетних видів спорту в Україні.

«Ми все зробимо для того, щоб ФІБА Європа надала нам право проводити Євробаскет-2025», – запевнив він.

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський зазначив, що розвиток інфраструктури, зокрема спортивної, сьогодні є державною політикою в нашій країні. Він висловив сподівання, що остаточне рішення стосовно місця проведення Євробаскету-2025, яке має бути ухвалене 29 березня 2022 року в Мюнхені, буде на користь України.

Керівник відділу змагань ФІБА Європа Любомир Мандич зі свого боку наголосив, що для них дуже важливо спостерігати таку потужну підтримку заявки на проведення Євробаскету на рівні керівництва Української держави та побачити чіткі конкретні плани.

Він відзначив злагоджену роботу та високий рівень координації центральної й місцевої влади у підготовці до Євробаскету.

«Зазвичай такими питаннями більше переймається місцева влада. А у вас ми бачимо, що політична підтримка йде до найвищого рівня. Це справляє сильне враження», – сказав Любомир Мандич.

Генеральний директор FIBA Europe Properties Моніка Пухнер відзначила важливість того, що в Україні триває масштабний розвиток спортивної інфраструктури, і це відбувається не лише заради Євробаскету.