Провів нараду щодо наших планів на цей рік у відносинах із партнерами у Євросоюзі та НАТО; чітко формулюємо завдання – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Кілька підсумків за цей день.

Перше. Сьогодні з візитом в Україні – міністр закордонних справ Японії. Наш дуже важливий, дуже міцний партнер. Вдячний за досягнутий рівень відносин між нашими державами – справжнє партнерство, стратегічне партнерство. І вдячний за підтримку, яку Японія надала нашій державі. Це й безпекова допомога, і сильне лідерство у «Групі семи» та загалом у міжнародній політиці, і економічна підтримка – ми цінуємо її, – і гуманітарне посилення України. Один із найкращих наших міжнародних результатів – відносини саме з Японією. Зараз є новий великий пакет енергетичної підтримки для України. Я вдячний за фінансову підтримку нашої держави. Сьогодні ми обговорили нашу подальшу взаємодію, зокрема конференцію щодо відновлення України, яка запланована на лютий, а також наші подальші спільні безпекові кроки, роботу щодо Формули миру та щодо посилення санкцій проти Росії. Впевнений, що і цей рік буде достатньо змістовним для наших відносин.

Друге. Швеція. Узяв участь сьогодні у відкритті безпекової конференції, яку щорічно проводить шведська асоціація «Народ та оборона». Один із найбільш вагомих заходів у Північній Європі та найбільш представницький у Швеції. Конференція продовжить роботу на тижні – сьогодні перший, стартовий день. Представив бачення нашої держави щодо тих викликів і можливостей, які зараз є і для наших держав – України та Швеції, і для Європи загалом. Ключове – солідарність й спільні дії. Ми вже показали, що наша консолідація – усіх у Європі та вільному світі – здатна брати гору над усіма, навіть найбільш масштабними, проявами агресії. І в цьому році маємо зробити ще більше. Маємо додати ще й співпрацю в оборонному виробництві – у спільних проєктах, зокрема в Україні. Шведські бойові машини СV-90, шведська артилерія – «арчери» – вже показали себе в руках наших воїнів на фронті. І вся наша Європа має достатній потенціал, щоб гарантувати безпеку за будь-яких обставин і настроїв у глобальній політиці.

Третє. Провів тривалу нараду щодо наших планів на цей рік у відносинах із партнерами у Євросоюзі та в НАТО. Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами. Чітко формулюємо завдання. Були на нараді Голова Верховної Ради, глава уряду і профільна віцепремʼєр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони та його перший заступник, і міжнародники Офісу Президента, і керівник Офісу. Пріоритети наші зрозумілі: повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів, підготувати нашу переговорну рамку із Євросоюзом, а також виробити таку систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильніше.

Ще одне. Сьогодні весь день іще тривають аварійно-рятувальні роботи в Покровську та в навколишніх селах. Це Донецька область. Наслідки російського ракетного удару вчора. Тривають пошуки людей під завалами. На місці працюють усі необхідні служби, зокрема наші рятувальники ДСНС України, поліцейські. І я вдячний кожному й кожній, хто залучений до цієї роботи. Особливо хочу відзначити сержанта Віталія Бута, головного майстер-сержанта Володимира Долженка, старшого лейтенанта Богдана Мачульного та майора Сергія Пишнограєва. Я вдячний за вашу самовідданість. Також відзначу працівників поліції в Донецькій області: сержант поліції Ілля Петренко, лейтенант поліції Ярослав Яресько та капітан поліції Сергій Левченко. Дякую, хлопці.

Хочу також сказати про поліцейських Харківщини – тих, хто допомагає розбиратися з наслідками ударів російських терористів, допомагає людям, спілкується з рідними тих, хто загинув, встановлює правду та фіксує докази російських воєнних злочинів. Зокрема, відзначу поліцейських, які працювали на місці після російського удару по селу Гроза в Купʼянському районі: майор поліції Юлія Бражо, майор Наталія Матвієнко та полковник Оксана Олійник. Я вдячний вам і всім вашим колегам, які працюють заради людей та України.

Дякую кожному в Україні, хто додає сили нашій державі, хто зміцнює наші позиції, наших воїнів і весь український народ.

Слава Україні!