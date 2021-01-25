Прозора влада повинна бути прозорою в усьому – Президент про запуск Національної інфраструктури геопросторових даних

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко разом з в. о. голови Держгеокадастру Олексієм Пінчуком, в. о. голови Державного космічного агентства Михайлом Левом та провідними науковими співробітниками Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, керівником напрямку програми USAID Agro Сергієм Кубахом презентували Президенту Володимиру Зеленському пілотний проект Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД).

Роман Лещенко зазначив, що проект реалізується в межах ініційованої Главою держави у 2019 році земельної реформи. Було зазначено, що близько 20 років питання відкритості даних щодо земельних ресурсів не вирішувалося, і зрештою закон «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» було ухвалено у квітні 2020 року. Після цього команда Держгеокадастру почала роботу над проектом, який сьогодні презентується.

«Це закон, який робить прозорим і відкритим земельний кадастр, який дає суспільству інформацію про всі природні ресурси, хто їх використовує, хто власник, хто безоплатно отримував землю, хто скільки сплачує податків, де здійснюється незаконна вирубка лісів, де в нас є проблематика з пожежами, будь-якими техногенними катастрофами, чи здійснюється законне чи незаконне будівництво. Фактично це велика база даних нашої держави в межах тих основних позицій, які ви нам окреслили в питанні реалізації земельної реформи», – наголосив міністр.

Учасники наради детально поінформували Володимира Зеленського про проект та геопортал, який нині розпочав роботу у тестовому режимі. НІГД – це система, яка об’єднує дані різного типу (про землю, воду, ліси, природні ресурси, інфраструктуру, комунікації) на єдиній картографічній основі та забезпечує користувачам можливість простого пошуку та безперешкодного доступу до будь-яких даних на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Головною унікальністю системи є те, що всі дані, відображені в ній, не зібрані фізично, а інтегровані за допомогою сервісів у режимі онлайн. Наприклад, якщо десь вносяться зміни в містобудівну документацію чи оновлюються місцеві ортофотоплани – це миттєво буде доступним для використання й на національному геопрорталі НІГД.

У пілотному проекті наразі беруть участь шість міст України: Біла Церква, Житомир, Львів, Маріуполь, Миколаїв і Полтава, Харківська та Львівська області, 75 ОТГ з різних регіонів України й розміщується понад 500 наборів даних різного типу. Надалі передбачається участь усіх міст та громад країни. Проект реалізовувався у два етапи. Наразі очікується ухвалення необхідних нормативно-правових документів для повноцінного запуску на національному рівні. За словами міністра, загальнонаціональна презентація має відбутися на Земельному форумі.

«Це справжня революція, яку чекали дуже довго», – наголосив Роман Лещенко.

Запровадження Національної інфраструктури геопросторових даних у національному масштабі сприятиме поетапній повній цифровізації всіх процесів та даних в Україні, дерегуляції чинних процедур, відкриттю інформації та створенню доданої вартості, залученню більшого обсягу інвестицій, особливо на місцевому рівні, уникненню дублювання фінансових і людських ресурсів на аналогічних роботах, забезпеченню ефективного державного управління та громадського контролю. Як наслідок – повноцінне функціонування НІГД дасть змогу прискорити економічний розвиток країни, а відкритість і доступність інформації збільшить довіру громадян до влади.

Президент поцікавився, яким чином здійснюватиметься перевірка достовірності даних, що вноситимуться на портал, та які терміни підключення до проекту всієї країни. Також він наголосив, що інформація на порталі має бути максимально актуальною. Для цього Державне космічне агентство має укласти відповідні угоди, щоб отримувати дані із супутників партнерів доти, поки Україна не запустить власний.

«Це дуже потрібно для людей. Люди, яких просто обманювали багато-багато років, – вони в принципі не довіряють будь-якій системі. Тому прозора влада повинна бути прозорою. Якщо ви щось таке завантажуєте й робите прозоре – це повинно оновлюватися постійно. Воно має бути живе. Живе – це супутник. Так, ми поки що не маємо свого супутника, але побудуємо його й запустимо в цьому році», – сказав Президент.

Глава держави також зауважив, що міністерства, міста й громади мають публікувати свої дані згідно із законом і не затягувати цей процес. Особливо в частині інформації про землі міністерств і відомств, держустанов.

«Ви повинні звернутися до всіх тих міністерств, які є – до всіх. Принципово звернутися, що вони повинні у найближчий час передати вам чи завантажити, відкрити, надати можливість усім бачити всі ці дані», – наголосив Володимир Зеленський.

Також Глава держави зробив акцент на тому, що на порталі має здійснюватися не лише фіксація всіх даних чи порушень, а й має бути чітка реакція відповідних органів і служб на встановлені факти порушень, такі як незаконна вирубка лісів, незаконний видобуток корисних копалин тощо.

Міністр аграрної політики та продовольства України зазначив, що на наступному тижні заплановано розгляд низки законопроектів, які по суті фіналізують земельну реформу.