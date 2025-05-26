Пункт номер один в освіті – створення безпечних просторів для навчання – Олена Ковальська

У Києві відбулася конференція «Освіта нової України», присвячена розбудові нової інфраструктури та якості освіти. У заході, зокрема, взяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, очільники профільних міністерств та заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська.

Денис Шмигаль зазначив, що впродовж 2024–2025 років держава інвестує понад 22,5 мільярда гривень у трансформацію освіти. Вже побудували 15 шкіл в укриттях, 126 шкільних кухонь та їдалень, а також відкрили перший в Україні інтерактивний Музей математики. Крім того, цьогоріч планують відкрити та оновити понад 1500 освітніх просторів, серед них сучасні лабораторії, та побудувати два нові кампуси в закладах вищої освіти Києва та Миколаєва.

«Наше завдання – дати кожній дитині, кожному вчителю, кожній громаді відчуття впевненості в завтрашньому дні. Українська освіта – це не просто сфера політики. Це простір, де народжується майбутнє країни. І ми в парламенті усвідомлюємо свою відповідальність за це майбутнє», – додав Руслан Стефанчук.

Олена Ковальська зауважила, що попри необхідність забезпечення військових потреб та подолання наслідків, спричинених війною, держава виділяє гроші на створення безпечних освітніх просторів та оновлення освітньої інфраструктури.

«Система освіти за часи української незалежності не перебувала й не переживала таку кількість реформ, оновлень і викликів, як за останні три роки. Одна з найважливіших проблем, з якою ми стикаємося, – це демографічна проблема і відтік нашого населення. Президент підтримує та ініціює дуже багато реформ, але пункт номер один, який він завжди підкреслює й на якому фокусується, – це безпека, створення безпечних освітніх середовищ», – наголосила вона.

За словами Олени Ковальської, безпечними освітніми просторами є школи в укриттях або такі, що мають укриття. Крім того, важливо продовжувати забезпечення навчальних закладів достатньою кількістю шкільних автобусів, безкоштовним харчуванням та якісною освітою.

Заступниця керівника Офісу Президента також зазначила, що під патронатом Фонду Президента України з підтримки освіти, науки і спорту в межах ініціативи Twinning працює програма подвійних дипломів між університетами Великої Британії та України. Мета цієї програми – заохочення молоді навчатися в Україні.

Захід організували Офіс Президента України та Міністерство освіти і науки.