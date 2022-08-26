Путін хоче відновити СРСР, незалежність України суперечить світогляду – Михайло Подоляк в інтерв’ю Helsingin Sanomat

Коли Україна вийде на свої міжнародно визнані кордони, тоді Росія буде готова сісти за стіл переговорів і підписати мирний договір. Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю фінському виданню Helsingin Sanomat.

Михайло Подоляк зазначив, що і на початку повномасштабної війни, і зараз немає жодної можливості вести перемовини з Росією, яка говорить мовою ультиматумів і висуває неприйнятні вимоги.

«План Путіна простий. Він хоче відновити Радянський Союз у тій чи іншій формі. Україна тут – його головний ворог», – зазначив радник керівника Офісу Президента.

За його словами, незалежність нашої держави суперечить світогляду представників Росії.

Михайло Подоляк зауважив, що заклики до мирних переговорів, які інколи лунають із деяких європейських столиць, ґрунтуються на припущеннях, що виявилися хибними ще у 2008-му та у 2014 році.

«Якщо дозволити Росії виграти війну, то вона зможе диктувати свої умови Європі. Це веде до просування Росії до Молдови, Грузії, Північного Казахстану або країн Балтії. Росія почне маніпулювати внутрішньою політикою Євросоюзу, провокуючи вкрай ліві та вкрай праві сили. У світі почнеться ланцюгова реакція, коли інші авторитарні держави зрозуміють, що вони можуть досягти своєї мети за допомогою агресивної війни», – наголосив радник керівника Офісу Глави держави.

Втім, на його думку, війна між Росією та Україною все ж закінчиться за столом переговорів, але лише після того, як Російська Федерація зазнає значних тактичних втрат на фронті.

«Росія справді готова до миру лише в тому разі, якщо вона зазнала значних тактичних втрат. Тоді вона перестає висувати ультиматуми й змушена вислуховувати аргументи інших. Коли Україна дійде до меж, визначених у 1991 році, тоді Росія буде готова сісти за стіл переговорів і підписати мирний договір. Це єдиний шанс гарантувати ліберальні цінності та свободу Європи», – переконаний Михайло Подоляк.

На його думку, поразка Росії також дасть свободу вибору Білорусі, яка може стати справжньою європейською демократією.

Проте наразі, як заявив радник керівника Офісу Президента, Україна веде переговори з РФ лише щодо полонених та інших тактичних питань.

«Ми говоримо і про захисників «Азовсталі», але справа просувається важко, тому що Росія хоче отримати з них максимальну пропагандистську вигоду. Червоний Хрест і ООН у цьому слабкі. Вони мають стати активнішими», – зазначив він.

Як наголосив Михайло Подоляк, у війні в Україні Росія перетнула всі допустимі межі й має відповісти за свої злочини, бо в іншому разі вся система європейської безпеки втратить авторитет.

За словами радника керівника Офісу Президента, Україні вдалося загальмувати просування Росії на Донбасі, хоч російська армія щодня робить 40-50 тисяч пострілів з артилерії різного калібру.

«Війна перейшла в четверту стадію. Росія завезла в Україну максимальну кількість техніки та людей. Вони ведуть артилерійську війну, яку хочуть продовжити до зими», – сказав він.

При цьому, як зауважив Михайло Подоляк, РФ намагається виснажити Європу дефіцитом енергоносіїв, щоб вона втомилася від допомоги нашій країні в цій війні.

Радник керівника Офісу Президента зазначив, що контрнаступ України на півдні прогресує.

«Ми намагаємося ефективно знищити логістику та управлінські позиції росіян. Наша мета – ускладнити їхнє постачання та змусити відступити до настання зими», – розповів Михайло Подоляк.

Щоб здобути перевагу на полі бою, Україні потрібне сучасне озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони, по які українська влада звертається до урядів іноземних держав.

«Протиракетний потенціал дуже важливий, тому що Росія атакує крилатими ракетами житлові райони», – наголосив радник керівника Офісу Президента.

Крім зброї, за його словами, потрібна допомога українській економіці, яку Росія спробувала зруйнувати, розбомбивши заводи, порти та сільськогосподарські підприємства.

Окремо Михайло Подоляк подякував Фінляндії за надану допомогу й висловив сподівання на активну підтримку України на шляху до членства в ЄС.

«У нас дуже теплі стосунки з Фінляндією. Фінляндія – одна з тих країн, які розуміють, що всім нам загрожує небезпека, якщо Росія залишиться такою, якою вона є зараз», – сказав радник керівника Офісу Президента.