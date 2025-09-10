П’ятий Саміт перших леді та джентльменів ініціював глобальну кампанію на підтримку освіти

Вибір цьогорічної теми Саміту перших леді та джентльменів «Освіта, що моделює світ» був надзвичайно вдалим і слушним. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в підсумковій промові наприкінці заходу.

«Освіта – це те, що хвилює всіх. Ми всі це побачили. Сьогодні ми точно погодилися в тому, що якісна сучасна освіта охоплює не тільки академічні знання та навички, а й емоційний інтелект, гуманізм і відкритий світогляд», – наголосила вона.

Дружина Президента України акцентувала, що сучасне життя доводить: щоб людство вижило та вціліло, освіта й найкращі людські якості мусять іти й рости поруч.

Глобальна комунікаційна кампанія «Кожне покоління лишає слід. Освіта визначає який»

За підсумками Саміту перша леді України разом зі своїми колегами з інших країн оголосила про старт глобальної комунікаційної кампанії на підтримку освіти «Кожне покоління лишає слід. Освіта визначає який» (Every Generation Leaves Its Mark. Education Shapes Its Legacy). Вона була створена у співпраці з ЮНІСЕФ та Banda.

Кампанія охопить багато країн і закличе лідерів, освітян та інших громадян сприймати освіту не лише як право, а і як найефективніший інструмент формування мирного, етичного та стійкого майбутнього.

Підтримку п’ятого Саміту та його результатів висловили перші леді Австрії, Фінляндії, Німеччини, Литви, Естонії, Сербії, перший джентльмен Данії, які взяли участь у заході особисто, а також перші леді Польщі, Белізу, Гватемали, Туреччини та Швеції, які долучились до Саміту в онлайн-режимі.

Кожен охочий може приєднатися до кампанії та зробити внесок у популяризацію важливої теми. Детальніше – на сайті Саміту: summitflg.org/summit-2025-campaign-2

Освітній урок «Знімки з України: нерозказані історії підлітків»

У межах п’ятого Саміту перших леді та джентльменів за участю Міністерства освіти і науки України, українських учителів і методистів був розроблений спеціальний урок «Знімки з України: нерозказані історії підлітків». Це віртуальна екскурсія, під час якої учні 14–18 років із різних країн світу можуть більше дізнатися про Україну, війну РФ проти нашої держави, її причини та наслідки, а також про життя своїх українських однолітків в час цих випробувань. Учителі з різних країн долучилися до популяризації уроку для того, щоб показати його у своїх країнах. До цього може приєднатися кожен, перейшовши за посиланням: https://summitflg.org/ukraine-teenagers-untold-stories/

Про Саміт

Саміт перших леді та джентльменів – щорічна міжнародна подія, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська у 2021 році. Згодом Саміт переріс у глобальну платформу, що діє постійно.

Глобальна платформа Саміту перших леді та джентльменів – це спільнота, що об’єднує подружжя перших осіб країн, які прагнуть використовувати свій вплив для подолання викликів світового масштабу.

Завдяки Саміту, який відбувся 2022 року, вдалося зібрати понад 6 млн дол. на 92 автомобілі швидкої допомоги. 2023 року на полях заходу започаткували унікальне медичне партнерство, у межах якого українські та закордонні лікарні підписали вже понад 60 меморандумів про співпрацю.

Торік практичним результатом Саміту стало ухвалення спільної декларації, мета якої – об’єднати зусилля перших осіб для захисту прав дітей під час збройних конфліктів і воєн та розробка експертного документа на виконання декларації, який був представлений на спеціальному заході під час 79-ї сесії Генасамблеї ООН.