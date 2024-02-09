Рада з молодіжних питань при Президентові України обговорила план на поточний рік та співпрацю з партнерами для самореалізації молоді

Рада з молодіжних питань при Президентові України провела онлайн-засідання в оновленому складі, на якому підбила підсумки роботи за 2023 рік та запланувала низку проєктів на 2024-й.

На засіданні також було обговорено додаткові можливості співпраці з міжнародними партнерами та бізнесом з питань розширення можливостей для самореалізації кожної молодої людини.

«Попри повномасштабне російське вторгнення Рада й надалі працює та робить надзвичайно багато для активізації та підтримки молоді, а також залучає міжнародну підтримку для реалізації потужних молодіжних заходів. Зокрема, було проведено «Український молодіжний форум: відновлення в єдності», – зазначив заступник керівника Офісу Президента України, співголова Ради з молодіжних питань Олексій Дніпров.

Він також привітав нових представників та представниць молодіжного середовища, які увійшли до складу Ради відповідно до Указу Президента України № 26/2024 від 26 січня 2024 року. Олексій Дніпров висловив переконання, що з такою командою робота Ради стане ще ефективнішою.

«Цього року ми продовжимо фокусуватися на формуванні ефективної молодіжної політики України, зокрема на підтримці створеної нами відкритої платформи «УкрМолФорум 23». Маємо багато амбітних планів та обіцяємо, що 2024 рік буде максимально насиченим молодіжними подіями та різноманітними заходами», – повідомив народний депутат України, співголова Ради з молодіжних питань Олександр Санченко.

Він подякував представникам Національного демократичного інституту (США) за стабільну підтримку й готовність і надалі інституційно підтримувати діяльність Ради з молодіжних питань.