Рада з питань розвитку малого підприємництва розглянула законопроект про порядок ведення обліку та застосування РРО

В Офісі Президента України відбулося шосте засідання Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва, на якому було розглянуто законопроект щодо порядку ведення обліку й застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Голова Ради, заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко подякувала всім, хто долучився до розробки цього документа. Підготовка проекту закону тривала понад півроку за участю широкого кола представників підприємницького середовища, зокрема Всеукраїнського об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця», Всеукраїнської професійної асоціації підприємців, Асоціації приватних роботодавців, Спілки українських підприємців, Української асоціації прямого продажу, громадської організації «Сяйво Сіверщини», Союзу ювелірів України, а також представників робочих груп з вирішення проблемних питань діяльності малого та мікробізнесу при обласних та Київській міській державних адміністраціях.

У засіданні Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва також взяли участь голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і голова Руху СейвФОП Сергій Доротич.

Члени Ради підтримали закладені в законопроекті новації щодо автоматизованого формування електронних податкових декларацій підприємців, які ведуть облік із використанням реєстраторів розрахункових операцій, а також щодо боротьби з ухиленнями від оподаткування.

Водночас у деяких питаннях думки учасників засідання розділились, зокрема стосовно обсягу доходу, за умови неперевищення якого платники єдиного податку ІІ та ІІІ груп звільняються від обов’язку застосовувати реєстратори розрахункових операцій, та правил ведення обліку товарних запасів. Юлія Свириденко наголосила на важливості в максимально короткі строки сформувати компромісні положення, які здобули б підтримку народних депутатів України.

Рада вирішила надалі обговорювати положення законопроекту на майданчику Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики із залученням представників Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва, органів державної влади та підприємницького середовища.

Комітет планує найближчим часом створити робочу групу з питань удосконалення законодавства у сфері спрощеної системи оподаткування та застосування її суб’єктами реєстраторів розрахункових операцій.