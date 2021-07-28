Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва провела п’яте засідання

Відбулося п’яте засідання Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Під час засідання робочі групи Ради презентували напрацювання, які мають удосконалити законодавство та створити сприятливі умови для розвитку малого підприємництва, зокрема мікропідприємництва.

Рада приділила увагу питанню значного розміру комісії за еквайринг, яку утримують банки під час розрахунків з використанням електронних платіжних засобів. Це стримує розширення застосування безготівкових розрахунків суб’єктами малого й мікробізнесу.

У зв’язку з цим Рада вирішила звернутися до уряду України з листом щодо запровадження державної підтримки у вигляді компенсації частини витрат на сплату згаданої комісії коштом бюджету. Планується, що це відбуватиметься в межах програм, які реалізує Фонд розвитку підприємництва, для суб'єктів малого підприємництва, зокрема тих, які застосовують реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори.

Відповідно до рішення Ради, робоча група за напрямом «Розширення інструментів для спрощення адміністрування і застосування ІТ-технологій у підприємницькій діяльності та під час взаємодії з державними органами» врахує результати обговорення на засіданні та продовжить роботу над законопроектом щодо стимулювання безготівкових розрахунків з використанням електронних платіжних засобів під час здійснення підприємницької діяльності.

Крім того, Рада вирішила запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів залучити керівника робочої групи за напрямом «Лібералізація у сфері трудових відносин» до роботи з підготовки законопроектів з питань дерегуляції трудових відносин.

Учасники засідання обговорили стан підготовки пропозицій стосовно змін до законодавства щодо вдосконалення порядку ведення обліку й застосування РРО та зниження фіскального тиску на платників податків. Над пропозиціями працювала робоча група Ради за напрямом «Врегулювання проблемних питань використання реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».

Після доопрацювання робочою групою законодавчі ініціативи будуть обговорені на майданчику Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики із залученням представників зацікавлених центральних органів виконавчої влади та підприємницького середовища. Це сприятиме формуванню узгодженої позиції та підтримці доопрацьованого законопроекту в парламенті.

Усі рішення, ухвалені Радою на засіданні, її члени підтримали одноголосно.

Голова Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва Юлія Свириденко переконана, що проведена робота, напрацьовані під час засідання рішення та їхня реалізація забезпечать суттєвий прогрес у розв'язанні поставлених перед Радою завдань.

Довідка. Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва – консультативно-дорадчий орган при Президентові України, створений задля сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади й суб'єктів малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань.