Рада з питань свободи слова заслухала інформацію про розслідування проваджень щодо погроз журналістам «Радіо Свобода»

В Офісі Президента відбулося перше засідання Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України.

Учасники засідання заслухали інформацію представників Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ щодо проваджень, відкритих у зв’язку з погрозами журналістам «Радіо Свобода» та оприлюдненням їхніх персональних даних.

Заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Олександр Ковтун повідомив, що 6 листопада було відкрито кримінальне провадження на підставі інформації про те, що колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов вчинив дії, спрямовані на перешкоджання законній журналістській діяльності. За даними слідства, Андрій Портнов опублікував на своїй сторінці у месенджері «Телеграм» персональні дані водія знімальної групи «Радіо Свобода», яка розслідує його діяльність. Склад правопорушення кваліфіковано за частиною 2 статті 171 та частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу. У рамках розслідування допитано журналіста «Радіо Свобода» Михайла Ткача та водія автомобіля знімальної групи. Паралельно до Нацполіції надійшла заява представника Андрія Портнова про перешкоджання його професійній діяльності як журналіста та збирання конфіденційної інформації про нього. У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження за статтями 171 та 182 Кримінального кодексу.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко наголосив, що розслідування цього провадження веде Головне слідче управління Нацполіції – центральний апарат цієї структури.

«Це свідчить про достатню увагу, яку приділено органами досудового розслідування цьому випадку», – сказав Артем Шевченко.

Перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук заперечив можливість запровадження кримінальної відповідальності за поширення дезінформації.

«Не йдеться взагалі про запровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження недостовірної інформації. Так само не може бути будь-якої відповідальності за оціночні судження», – сказав Анатолій Максимчук.

Перший заступник міністра культури, молоді та спорту наголосив, що проти України ведеться інформаційна агресія, від якої необхідно захищатися.

«Безумовно, ми маємо знайти такі інструменти захисту, які не впливають на свободу слова, на чесні медіа», – сказав він.

Також учасники засідання ухвалили регламент Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України.