Радник Президента з економічних питань провів робочу зустріч з представниками українського АПК та хімпрому

Радник Президента України з питань економіки Олег Устенко провів розширену зустріч із представниками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, представниками агропромислового комплексу, виробниками мінеральних добрив та сільськогосподарської техніки, а також профільними асоціаціями аграріїв і хіміків.

На нараді обговорили ситуацію у сільському господарстві під час весняної посівної кампанії та шляхи забезпечення високих показників врожайності в Україні в умовах надзвичайної ситуації, спричиненої поширенням COVID-19.

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко зазначив, що наразі весняно-польові роботи йдуть за планом.

Представники аграрної галузі наголосили, що чимало сільськогосподарських напрямків нині потребують підтримки з боку держави.

Уповноважений Президента України з земельних питань Роман Лещенко відзначив три ключові речі, які вдалося забезпечити для українських аграріїв у поточному році. Перше – державна підтримка у розмірі 4 млрд грн зберігається, незважаючи на секвестр бюджету. Друге – ухвалення базового земельного закону, на основі якого у найближчі місяці буде прийнято низку нормативно-правових актів, які наведуть лад у земельних правовідносинах. Третє – це те, що Президент України оперативно реагує на ситуацію з продовольчою безпекою. На переконання Романа Лещенка, Україна має достатні обсяги, щоб повністю забезпечити власне споживання зерна та виконання експортних контрактів.

Президент Союзу хіміків України Олексій Голубов відзначив, що наразі вітчизняні заводи з виробництва мінеральних добрив працюють у нормальному режимі, всі працівники підприємств забезпечені необхідними засобами дезінфекції та захисту.

«У цьому році після шести років зупинки вдалося запустити виробництво аміаку на сєвєродонецькому «Азоті». І це дало можливість збільшити виробництво продукції. Українські хіміки в першому кварталі цього року виробили мінеральних добрив на 170 тисяч тонн більше, ніж за той самий час у 2019 році. І у квітні українські підприємства ще збільшать виробництво», – наголосив Олексій Голубов.

Віце-президент Союзу хіміків України Ігор Гольченко навів дані, що порівняно з показниками початку 2019-го ціни на вітчизняні мінеральні добрива знижуються щоквартально, і зараз є мінімальними за останні роки.

«Ми працюємо над тим, щоб цей процес продовжувався, або щоб, як мінімум, не було відчутних цінових коливань. Газ дійсно впав у ціні, і ми бачимо, що виробник реагує на це своєю ціною. Проте є ще низка способів, як можна дати ринку більш доступний товар, у чому зацікавлений кожен виробник», – зазначив Ігор Гольченко.

За словами радника Президента України з питань економіки Олега Устенка, зустрічі в такому форматі стануть постійними, оскільки питання розвитку агросектору наразі перебуває під особливим контролем Президента України.